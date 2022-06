Oost-Vlaams collectief Kleine Ka brengt ‘Amazing Grace’ in Oosthoekhoeve in Beselare

Het gebeurt niet vaak dat een Oost-Vlaams toneelgezelschap neerstrijkt in onze contreien. Toch koos het gelegenheidscollectief Kleine Ka de Oosthoekhoeve in Beselare uit om op zaterdag 18 juni een voorstelling te brengen met de titel ‘Amazing Grace’. In het stuk spelen ook twee West-Vlaamse actrices mee: Sabrine Laperre en Griet Soenens. Met hun opvoering steunen ze Give us a Break, dat vakantiekampen organiseert voor kinderen met een beperking.

“Toen in maart 2020 de lockdown werd afgekondigd, stond ons project met Kleine Ka klaar om in september van dat jaar te toeren”, vertelt regisseur Eric Meirnhaeghe.

West-Vlaamse actrices

“De bereidheid bleef groot. Zodoende hebben wij onze tournee verplaatst naar 2022 en trekken we nu het Vlaamse land in. Veertien voorstellingen in evenveel locaties. In dit stuk spelen ook twee West-Vlaamse actrices mee: Sabrine Laperre en Griet Soenens.”

“De volledige entourage zet zich belangeloos in voor deze organisatie die wij volop steunen. Ondanks het feit dat Give us a Break er al jaren structureel op aandringt, ontvangen zij nog steeds geen steun van de Vlaamse overheid. Wel ontvangt de vzw financiële steun van enkele lokale overheden, maar daarmee kunnen de werkingskosten onmogelijk gefinancierd worden.”

Tragikomedie

“Het stuk heet Amazing Grace en is een tragikomedie waarin zang nooit veraf is. Dat wordt duidelijk wanneer de leden van een gospelkoor aan de kant moeten gaan staan na een aanrijding met enkele rockfans.”

Tickets (12 euro) kunnen besteld worden via Lieve Ardaen, op het telefoonnummer 0486 05 46 47, tussen 18 uur en 21.30 uur, of per mail op lieve.ardaen@hotmail.com. De betaling gebeurt via BE77 9593 2288 93. Vermeld hier ook zeker je naam, het aantal tickets en de datum van de opvoering. Meerdere inlichtingen zijn tevens te verkrijgen via de Oosthoekhoeve.