Ontdek jonge theatermakers met formule ‘En Avant’

Theater Antigone, ARSENAAL/LAZARUS, Compagnie Cecilia, Het nieuwstedelijk, Theater Malpertuis en Zuidpool slaan de handen in elkaar voor de nieuwe theaterformule En Avant. Elk huis of gezelschap draagt één nieuwe maker of collectief voor in een reizend theatercarrousel. Hun project speelt dan in elk van de zes huizen. De carrousel trekt tussen juni en oktober langs Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen en Tielt.

“Dit jaar stapt Theater Antigone voor de eerste keer in op de theaterformule. Vorige editie kon die helaas niet doorgaan omwille van corona. Het publiek kan met En Avant op haar vertrouwde podium zes parels van een nieuwe generatie theatermakers ontdekken. Daarnaast geven we deze jonge makers de kans een eigen creatie te spelen en elkaars netwerk aan te spreken. De ticketverkoop kan wel beter, maar ik vermoed dat dit samenhangt met de stijgende levenskost en dalende koopkracht”, zegt communicatieverantwoordelijke Ine Detavernier.

Deze week is Theater Antigone aan de beurt met voorstellingen op 14, 15, 16 en 17 september. Het theatergezelschap selecteerde zelf de voorstelling ‘Kelly’ van Tim Natens. In ‘Kelly’ kruipt de jonge theatermaker en speler Tim Natens in de huid van de verguisde Britse wapeninspecteur David Kelly, die het in 2003 aandurfde vraagtekens te plaatsen bij de invasie in Irak en enkele maanden later in onduidelijke omstandigheden om het leven kwam. Alle documenten rond zijn overlijden moeten tot 2073 achter slot en grendel blijven.

“Het is een monoloog over eergevoel en integriteit, over een persoonlijke strijd in het licht van de wereldgeschiedenis. De reacties die we tot nu toe hebben vernomen is eigenlijk wel heel lovend”, vertelt Ine.

De andere voorstellingen in de En Avant-carrousel zijn ‘Eerst’ van Ellis Meeusen & Pleun van Engelen (geselecteerd door Het nieuwstedelijk), ‘=’ van Sascha Bornkamp & Juicy IJsselmuiden/Wang (geselecteerd door Zuidpool), ‘Voorjaarsontwaken’ van WOLF WOLF (geselecteerd door Compagnie Cecilia), ‘Hertenleer’ van Compagnie De Kolifokkers (geselecteerd door Theater Malpertuis) en ’Emily, such fun…’ van tg bARSt (geselecteerd door ARSENAAL/LAZARUS).