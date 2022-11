Onemanshow ‘Leugenaar’ in CC De Feniks Wingene

Peter Detavernier staat op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 november opnieuw op de planken in CC De Feniks in Wingene. Hij brengt er zijn onemanshow Leugenaar.

Peter Detavernier is helemaal terug van weggeweest. Na een noodgedwongen pauze van twee jaar staat hij opnieuw op het podium. “Mijn negende onemanshow heet Leugenaar en daar heb ik een goede reden voor”, vertelt Peter. “In november 2019 speelde ik Morgen wordt het beter en kort daarna werd iedereen geconfronteerd met een wereldwijde gezondheidscrisis, namelijk corona. Als ik daar aan terugdenk, zie ik mezelf als een leugenaar, want morgen werd het niet beter. Integendeel, het werd slechter.”

Leefwereld van Peter

In het stuk neemt Peter je op een heel eigen wijze mee in zijn wereld. “In het stuk vraag ik mij hardop af hoe het ooit zover is kunnen komen? Ik blik terug op de hoogtepunten en dieptepunten van mijn leven. In deze voorstelling maakt het publiek kennis met mijn eerste vriendinnetje en eerste vriendjes. Mijn familie keert terug en probeert de schade te beperken en uiteraard maakt mijn lieve tante Rosa opnieuw haar opwachting.”

In elke voorstelling zaten er tot nu toe ook actuele thema’s. Hij verzekert dat het deze keer niet anders zal zijn. “Theater hoe klein ook maak je niet alleen en daarom ben ik ontzettend trots en blij dat ik hulp krijg van een fantastisch team. Leugenaar wordt vooral een leuke en ontspannende avond vol amusante akkefietjes, soms met scherpe randjes, soms gênant, soms plezant en ook wel actueel. Actuele onderwerpen rond klimaat, brooddozen en energie kunnen wel eens aan bod komen.”

(NS)

De voorstellingen van ‘Leugenaar’ starten tekens om 20.30 uur in zaal De Feniks in de Beernemstraat. Tickets zijn te koop via peterspeelt.be of via 0471 54 16 66.