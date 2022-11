Onder Ons Geluwe neemt afscheid van Ter Linde

De koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe brengt in zaal Ter Linde vijf voorstellingen. Het wordt om diverse redenen alvast heel speciaal. “Ten eerste is het onze allerlaatste voorstelling in Ter Linde want we verhuizen naar het nieuw GC Gilwe in de Wervikstraat”, zegt public relations Katrien Vanderhaeghe. “Berten Larnout is toe aan zijn allereerste regie.”

“Bovendien is er nog meer. Wijlen Fred Larnout (overleden in 2014, red.) was de regisseur van onze allereerste voorstelling in Ter Linde en nu doet zijn zoon dus de regie van onze allerlaatste. Ook voor onze erevoorzitter Patrick Rozé wordt het speciaal. Hij speelde mee in de allereerste voorstelling in Ter Linde onder Fred en nu dus de laatste onder zijn zoon Berten.”

“In maart 1990 zou de zaal open gaan”, herinnert Patrick Rozé zich. “We waren klaar maar de opening werd altijd maar opgeschoven. Uiteindelijk speelden we in mei. Het was het langst gerepeteerde toneelstuk in de geschiedenis van Onder Ons. Omdat we altijd maar moesten opschuiven, repeteerden we op den duur maar één keer per week meer en zochten nadien een cafeetje op. Er waren er toen meer dan nu.” (lacht)

Regie wagenspel

“Wijlen Roger Pinoy stond toen op de planken. Ik denk dat we dat allereerste toneelstuk maar driemaal hebben gespeeld. Dat Berten Larnout nu in de voetsporen treedt van zijn vader zaliger is toeval tot en met. Voorzitter Veerle Krock zocht een regisseur. Berten regisseerde in juli vorig jaar op de Gapersfeesten ons traditioneel wagenspel in het gemeentepark. Hij gaf toen aan dat hij het wel ziet zetten om eens de regie van een avondvoorstelling te doen en zo ging de bal aan het rollen.”

Eind deze maand gaat het GC Gilwe open. Patrick Rozé maakte deel uit van de begeleidingscommissie. “Het zal daar praktisch veel gemakkelijker zijn”, geeft Patrick aan. “Ter Linde is een polyvalente zaal. In de nieuwbouw gaan we beschikken over echt een podiumzaal met vaste tribunes. In Ter Linde beschikken we over een enorm breed podium. In GC Gilwe zal het veel hoger zijn.”

“De mogelijkheden gaan in de nieuwbouw op alle gebied veel beter zijn”, geeft voorzitter Veerle Krock aan. “Onze voorstellingen worden trouwens de laatste activiteiten in de polyvalente zaal van Ter Linde. Onze regisseur ging voor zijn debuut de uitdaging alvast niet uit de weg.”

In de jaren 60

“Eind augustus zijn we begonnen met het lezen van het stuk en volgden dan de repetities”, zegt Berten Larnout (44). “Het stuk werd helemaal herwerkt. Vertaald in het West-Vlaams. Met de nodige woordspelingen is de tekst aangenamer dat de originele tekst. Het situeert zich in de jaren 60 in Oostende.”

Carlo Goldoni (1707-1793) was een Italiaans toneelschrijver. Hij maakte vooral naam in het genre van de commedia dell’arte. Het genre werd gekenmerkt door acteurs met maskers en pantomime. In 1743 schreef hij ‘Il Servitore di Due Padroni’ of ‘De Knecht van Twee Meesters’.

Gangster en snob

Richard Bean herwerkte dit stuk tot ‘One Man, Two Guvnors’ dat zich afspeelt in het Brighton van 1963. Onder Ons herwerkt het tot ‘Een Man Twee Meesters’. Figuren uit het originele stuk zijn gebleven maar kregen een make over. Zo worden bijvoorbeeld de Harlekijn Truffaldino nu Frans Truffels en Pantalone wordt Karel Vanbroucke.

De aan lager wal geraakte Frans Truffels wordt door twee mannen aangeworven. Door Rodrigo Rasponi, een gangster, en door Floris de Artois, een snob uit de hogere klasse. Frans tracht een ontmoeting tussen de twee te vermijden zodat ze niet te weten komen dat hij van twee walletjes eet. De werkelijkheid blijkt al snel nog veel complexer te zijn dan dit. Frans moet heel creatief zijn en probeert op zijn eigen hilarische manier zijn twee jobs te behouden en zijn eigen doelen (eten en de liefde) te bereiken. Dit alles zorgt voor een klucht met de vaart van een rollercoaster in het decor van de jaren zestig. “De kapsels zijn ook aangepast naar het tijdperk van de jaren 60 en geeft dat een extra touch”, zegt de regisseur.

Rolverdeling

De rollen worden gespeeld Paul Ghekiere (Alfons), Lynn Cauwelier (Beatrice), Katrien Cauwelier (Brigitte), Barbara Six (Dora), Carl Depoortere (Floris), Tim Ramaut (Frans), Leonard Hooijmans (Gaston), Patrick Rozé (Hendrik), Edwig Demey (Karel ‘de eend’), Lotte Eggermont (Paulien), Tomas Dewitte (Silvain), Tars Ryckaert (taxichauffeur), Lieselot Ryckaert en Piet Hooijmans (beiden figuranten). “Alvast een speciale vermelding voor Lotte Eggermont”, benadrukt Veerle Krock. “Ze moest een maand geleden invallen en doet het uitstekend. Tomas Dewitte speelt voor het eerst mee.” (EDB)

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 12 en 19 november om 20 uur, zondag 13 november om 15 uur, woensdag 16 november en vrijdag 18 november om 20 uur. Ticket kosten 8 euro en zijn te bestellen via www.ktoog.be.