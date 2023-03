Onder Ons Geluwe brengt vijf voorstellingen vol satire

In de schouwburg van het gc Gilwe speelt de koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe vijf voorstellingen van de gekke satire ‘Op en af door het museum’. Komende zaterdag vindt de première plaats. Erevoorzitter Patrick Rozé doet de regie. Opmerkelijk: 24 acteurs en figuranten vertolken samen 90 personages en daar werd opzettelijk voor gekozen.

“Er doen zelfs drie kinderen mee”, zegt Patrick. “Ze zeggen maar een paar zinnen. We moeten zorgen dat we toekomst hebben, vandaar hun aanwezigheid op het podium. De structuur van de voorstelling is zo opgebouwd dat er in totaal 19 scènes zijn. Veel acteurs spelen twee en zelfs drie personages.”

De keuze voor een toneelstuk met zo’n grote bezetting is geen toeval. “Ik heb bewust gezocht naar dergelijk toneelstuk om iedereen van ons kennis te laten maken met de nieuwe schouwburg”, vertelt Patrick. “Pas op, de vorige zaal in Ter Linde was ook niet slecht. Hier beschikken we over een grote tribune met 245 plaatsen.”

Familiestuk

Het is een echt familiestuk geworden. Evelien Mestdagh speelt samen met dochter Camille Dobbels en zoon Achiel Dobbels. Ook Barbara Six speelt mee en is de moeder van Nand Veldeman. Ybe Vandamme maakt zijn debuut samen met zijn vader Rik Vandamme en Truus Depoortere zet eveneens haar eerste stappen op de scène samen met haar moeder voorzitter Veerle Krock. Voor het eerst zijn Karina Verhelle en zoon Leonard Hooimans ook samen in één stuk te zien.

Samen met hen spelen Kristien Staessens, Lien Eggermont, Fran Oosthuyze, Celien Leroy, Fanny Wyseur, Emilyne Druine, Edwig Demey, Daniël Vandenheede, Dimi Delbeecke, Philippe Verraes, Tim Ramout, Tars Ryckaert en Dave Demyttenaere.

‘Op en af door het museum’ is een gekke satire op meerdere kleine momenten in een museum en daardoor ook onrechtstreeks op het dagelijkse leven. Het publiek maakt kennis met een hele groep kleurrijke personages en vooral met wat die allemaal doen in een museum.

Als op een roetsjbaan volgen ze een uitgestippeld parcours, zigzaggend, snel, wentelend, naar voor, naar achter en dan naar omhoog en weer omlaag. Soms duidelijk herkenbaar maar ook soms absurd tot surrealistisch. Soms een beetje triestig maar niet voor lang want musea zijn plezant tot zelfs grappig!.”

Akoestiek

Patrick Rozé behoorde tot de begeleidingscommissie die de ontwerper advies gaf over de invulling van het gc Gilwe. “De akoestiek is perfect”, zegt Patrick. “Veel verbeteren kunnen we niet meer. Ik ben heel trots met het nieuw gc Gilwe. Dit is hier de derde zaal die ik mag meemaken. Het is allemaal lang geleden begonnen in het toenmalige Berkenhof, een parochiezaal. Nadien zijn we verhuisd naar Ter Linde.”

“De nieuwe schouwburg is hoger dan in Ter Linde. De loopbruggen maken het gemakkelijker voor het ophangen van de verlichting. We kunnen hier alle mogelijke spots hangen.”

Voor de vijf voorstellingen werden de vorige keer meer dan 1.000 tickets verkocht. “Nu zitten we aan net boven de 800 tickets”, aldus de regisseur maandagavond. “We spelen nu geen echte klucht en zo loopt de voorverkoop wat minder vlot maar het komt allemaal wel goed. Als het zaterdagavond voor de première uitverkocht is, dan volgt de mond-tot-mondreclame. Er komen komische momenten in deze voorstelling voor. Om je ziek te lachen.”

Heel anders

“Ons ‘ouder’ publiek is danig verwend met Ter Linde dat sommigen nu misschien twijfelen om tickets te kopen. Het is hier iets heel nieuws, iets heel anders.”

Het lezen van de voorstelling vond eind december plaats. “Begin januari zijn we dan gestart met de repetities”, vertelt Patrick. “Driemaal per week als er in de schouwburg niks anders te doen was. Was dat wel het geval, dan waren we hier in een andere ruimte.”

TOOG brengt twee voorstellingen per jaar. De volgende keer doet Berten Larnout de regie. In november was hij de allereerste de regisseur van ‘Eén man, twee meesters’. Hij moet nog een toneelstuk kiezen. (EDB)

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 11 maart om 20 uur, zondag 12 maart om 15 uur, woensdag 15 maart om 20 uur, vrijdag 17 en zaterdag 18 maart om 20 uur. Tickets kosten 10 euro.