Onder Ons brengt tragikomedie Het Pompstation en steunt juf Annelies fonds

De koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe brengt in GC Gilwe vijf voorstellingen van de tragikomedie Het Pompstation. Bartel Arnaert en Noa Decroix zijn twee aanwinsten voor de toneelgilde van voorzitter Veerle Krock. Dit keer staan met Lien en Lotte Eggermont ook twee zussen op het podium.

“We gaan met deze productie ook iets speciaals doen”, zegt public relations Katrien Vanderhaeghe. “In de voorstelling worden schilderijen tentoongesteld, zogezegd tijdens een expositie, en die gaan we veilen voor het goede doel, namelijk het juf Annelies fonds. Zij was lid van Ktoog en zo willen we haar fonds steunen. Iedereen zal na de voorstelling de doeken kunnen komen bekijken en een bod doen via onze site. De werken werden gemaakt en geschonken door Tim Ramout. Ook de auto die op scène staat, is te koop.”

Tim Ramout stond destijds op het podium met juf Annelies Verschaeve die begin oktober 2023 door haar ex-partner in Menen werd vermoord. “Ik heb veel schilderijen op zolder en kwam met het idee om er 20 te veilen voor het goede doel”, zegt Tim. Naast de schilderijen wordt dus ook de Citroën 2CV een blikvanger op het podium. “We zijn het stadsbestuur dankbaar dat we hiervoor de toelating kregen”, zegt de voorzitter. “We hadden eerst een grote oldtimer Mercedes op het oog maar die kon niet binnen.” (lacht)

Het verhaal

Door de aanleg van een nieuwe afrit aan de A19 wordt een pompstation annex garage afgesloten van de buitenwereld. De benzinepomp geraakt stilaan verroest en de garage ziet amper nog een klant. De eigenares, die drie dochters heeft, is ten einde raad en denkt erover na om haar zaak te verkopen maar niemand heeft interesse. Een met motorolie overgoten tragikomedie over hoe je in het leven komt vast te zitten in een situatie.

De rollen worden gespeeld door Karina Verhelle, Bartel Arnaert, Lien en Lotte Eggermont, Lynn Cauwelier, Annelies Verhelle, Pol Driessens, Berten Larnout, Tim Ramout, Tars Ryckaert en Noa Decroix.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 22 en 29 maart om 20 uur, zondag 23 maart om 15 uur, woensdag 26 maart en vrijdag 28 maart, telkens om 20 uur. Tickets kosten 10 euro, www.ktoog.be/reservatie.