‘Once Upon a Time in de Westhoek’ verovert straks culturele centra: “Al is het niet makkelijk geworden”

Acteur Wouter Bruneel staat momenteel op de set van ‘Onder Vuur 3’, werkt aan een nieuw theaterstuk én herneemt straks het beklijvende ‘Once Upon a Time in de Westhoek’. “We dromen ervan om dit te brengen in Gijverinkhove.”

Vorig jaar pakten Wouter Bruneel en Sebastien Dewaele uit met het fantastische ‘Once Upon a Time in de Westhoek’, waarbij de twee gingen graven in de geschiedenis van hun voorouders diep in de Westhoek, ondersteund door Wouter Deprez. Daar puurden ze een verhaal uit van twee stugge vrienden, wiens leven niet over rozen liep. De voorstellingen waren, ook op Theater aan Zee, in een mum van tijd uitverkocht en ook voor de reeks in De Expeditie in Gent eind juni zijn de tickets al een half jaar de deur uit. Goed nieuws voor wie nog een ticketje wil scoren, want in april en mei volgend jaar doen ze de culturele centra aan.

Kosten drukken

“We dromen er ook van om dit ook te brengen in Gijverinkhove, de plek waar het verhaal zich afspeelt”, aldus Bruneel. Hij geeft meteen toe dat ondanks de grote interesse bij het publiek, het bikkelen is. “De culturele centra hebben het moeilijk, en het is voor ons als artiesten er zeker niet makkelijk op geworden. Integendeel. Zo werk ik aan een eigen theatervoorstelling, dat ik solo speel om de kosten te drukken. De bekende theatermaker Arne Sierens zal het stuk schrijven en regisseren. De productie neem ik voor mijn eigen rekening, terwijl ik heb gezworen dat nooit meer te doen. Hoewel de situatie in de theaterwereld niet bepaald er eentje is om vrolijk van te worden, probeer ik het toch altijd optimistisch te zien. Zo ontdekte ik Timelab in Gent, een multidisciplinaire kunstorganisatie waar ik aan de voorbereiding kon werken tussen andere creatieve mensen. Zo’n zaken geven altijd moed om verder te doen.”

‘Once Upon a Time in de Westhoek’ is overigens genomineerd voor de Publieksprijs van de Ultima’s. Je kan nog tot en met 9 mei je stem uitbrengen op de website.