Ofnietekoop, de voorstelling van Unie der Zorgelozen, reflecteert over democratie

Nog geen plannen op donderdag 20, vrijdag 21 of zaterdag 22 maart? Unie der Zorgelozen brengt nog drie keer hun voorstelling Ofnietekoop. “In het huis van de democratie brengen de spelers argumenten, pro en contra, over de samenleving waarin we leven. We eindigen met een boodschap van hoop”, zegt regisseur Edoardo Ripani.

Naar aanleiding van de verkiezingen van vorig jaar, is democratie een veelbesproken thema bij de sociaal-artistieke organisatie Unie der Zorgelozen. “Iedereen praatte erover en velen voelen zich machteloos. Hun stem leek geen impact te hebben op het beleid”, zegt Joon Bilcke, artistiek medewerker en dramaturg. “Overal horen we hoe de democratie ziek of dood is, dus we besloten met dit thema aan de slag te gaan.”

Unie der Zorgelozen wou al lang samenwerken met regisseur Edoardo Ripani. “Dit jaar kwam het er dan eindelijk van. De eerste gesprekken gingen in september van start. Het thema en de discussies werden omgevormd tot materiaal. De ‘zorgelozen’ kwamen wekelijks samen om te lezen, te schrijven, te brainstormen en te improviseren”, vertelt Joon. Persoonlijke getuigenissen werden verweven in de verhaallijn en artistiek leider Geert Six finaliseerde het script.

“We bleven zo dicht mogelijk bij het materiaal van de zorgelozen. Tijdens de repetities kwamen veel verschillende standpunten naar boven. In de voorstelling laten we hun woorden weerklinken”, vertelt Edoardo Ripani. “In Ofnietekoop zorgen zes mensen voor het huis van de democratie. Ze maken schoon schip en beslissen wat ze houden van democratie en wat weg mag. Daar start de discussie. Tot iemand het huis wil kopen. Aangezien het een zwaar thema is, steken we er ook wat humor in.”

Alle voorstelling starten om 20.15 uur en gaan door bij de Unie der Zorgelozen aan de Pluimstraat 7 in Kortrijk. Tickets – volgens het principe ‘betaal wat je kan’ – kan je reserveren via 056/22.04.00 of door te mailen naar reservatie@uniederzorgelozen.be.