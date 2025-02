NWT brengt klucht ‘Deux-pièces in één stik’

Voor de veertigste productie ging het Nieuw Wulvergems Toneel (NWT) terug in de tijd. ‘Deux-pièces in één stik’ is een bewerking van ‘Tailleur pour dames’, de komedie van Georges Feydeau uit 1886. Met een opeenstapeling van leugens, misverstanden en grappige persoonsverwisselingen is het een verhaal van alle tijden.

Dokter Larmusseau (Kimani Muylle) komt pas in de vroege ochtend thuis van het bal van de burgemeester waar hij samen met zijn maîtresse Sylvie (Sabine Vanhie) naartoe is gegaan. Om zich uit de situatie te redden, verzint hij een reeks ongeloofwaardige verhalen. Zo maakt hij zijn vrouw Marie (Angelle Declercq) wijs dat zijn vriend Jules (Marc Blanckaert) stervende is. Marie is niet van gisteren. Samen met haar doortastende en bazige moeder Augustine Aigreville (Mauricette Deconinck) probeert ze de waarheid te achterhalen. Of dat lukt zie je vanaf vrijdag 21 maart.

Met een diverse cast van tien acteurs (en een beestig figurantje) op het podium is Deux-pièces in één stik een productie met een grote bezetting. De kleurrijke personages, authentieke kostuums en decors dompelen het publiek onder in de wereld van de 19de-eeuwse bourgeoisie. De chaotische ontwikkelingen en verrassende wendingen volgen elkaar in hoog tempo op.

Net als vorig jaar leidt Rudy Declercq alles in goede banen.

Op schema

“Vorig jaar heb ik hier voor het eerst geregisseerd. Dat is goed verlopen”, zegt hij. “Deze productie is totaal anders, maar opnieuw eentje met alles erop en eraan. Alleen al het decor is een reden om te komen kijken, vind ik. Dát en het acteertalent natuurlijk. Ik ben er zeker van dat het publiek Deux-pièces in één stik zal waarderen. Ik ben positief verrast dat de repetities al zo ver gevorderd zijn. We zitten op schema. De samenwerking met de ploeg van het decor, de belichting en de spelers is heel goed. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Praktisch

Het Nieuw Wulvergems Toneel speelt op 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 en 30 maart en op 2, 4, 5 en 6 april in oc De Walvis in Wulvergem. De voorstelling begint telkens om 20 uur, behalve op zondagen 23 en 30 maart en 6 april. Die voorstellingen starten om 18 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn vanaf zaterdag 22 februari om 9 uur te koop op www.nwt.be of www.ticketwinkel.be. Voor wie online bestellen lastig vindt is er hulp op zaterdagmorgen 22 februari in De Walvis. (KVL)