‘NONdedju’: over leven in een nonnenklooster

Toneelvereniging Archontiko brengt van vrijdag 22 november tot en met zondag 1 december in het Dorpshuis in Emelgem vijf keer de komedie NONdedju. “Over de laatste zusters der Arme Klaren in een klooster in de buurt”, zegt voorzitter Jan Maertens. De regie is in handen van Jan Vanden Berghe.

Toneelvereniging Archontiko is aan haar zesde jaar toe. Vorig jaar vierde de vereniging haar eerste jubileumeditie met de opvoering van Adhémar de clochard van auteur Krista Roelens in Cultuurhuis De Leest. Voor de zesde opvoering keren ze nu terug naar het Dorpshuis aan het Emelgemseplein in Emelgem.

NONdedju! is een wervelende komedie van auteur Jack Staal. “We maken in het stuk kennis met de laatste zusters der Arme Klaren in een klooster in de buurt”, zegt Jan. “Het is al snel duidelijk dat niet alles verloopt zoals de bisschop het wel zou willen en sommige zusters het niet al te nauw nemen met het gebod Bemin uw naaste als u zelve. De nonnen zien de toekomst somber in omdat ze te kampen hebben met een nijpend tekort aan nieuwe roepingen. Hun vreugde is dan ook bijzonder groot als ze te horen krijgen dat een goedhartig zieltje zich heeft aangemeld. Maar hun verbazing is nog groter als ze de ware reden voor deze nieuwe roeping vernemen. De gemoederen laaien hierdoor hoog op. Het is een dolle komedie, een snedig en pittig geschreven verhaal over het wel en wee in een nonnenklooster.”

Cast

In NONdedju! staan zes nonnen op het toneel en die worden vertolkt door Ann Defour, Daisy Denys, Grietje Verstraete, Krista Roelens, Tine Daver en Veerle Bekaert. Emiel Santy is de tuinman van het klooster en Jan Vanden Berghe zijn zoon. Het decor is van Filiep Maertens. (IB)

De voorstellingen hebben plaats in het Dorpshuis in Emelgem op vrijdag 22 november (20 uur), zondag 24 november (17 uur), vrijdag 29 en zaterdag 30 november (20 uur) én zondag 1 december (17 uur). Tickets kosten 10 euro. Je kan ze bestellen via de leden, via www.archontiko.besteltickets.be of 0473 23 33 67.