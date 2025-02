Nog zes voorstellingen van ‘La vache Kirri’ door Toneelkring Mevna

Toneelkring Mevna pakt dit jaar uit met de voorstelling ‘La vache Kirri’. De komende weken staan nog zes voorstellingen gepland in OC Kasteelwal. Boer Maurice en zijn ruziënde zonen zorgen voor een avond vol komische toestanden.

‘La vache Kirri’ wordt gebracht in een regie van Gilbert Vandamme. Het is een komedie van Kamiel Kemels. Het verhaal gaat over boer Maurice Ryckeboer die met pensioen gaat, maar weer een vrouw in zijn leven wil. Na een leven van hard labeur is de tijd rijp om het wat rustiger aan te doen. Hij wil daarom zijn landerijen verdelen onder zijn twee zonen. De twee broers leven echter al geruime tijd in ruzie met elkaar, sedert hun trouwdag hebben ze elkaar blijkbaar niets meer te vertellen. En zeker niet als de schoondochters hun duit in het zakje komen doen.

Boer Maurice hoopt dat de ruzie bijgelegd wordt. Hij nodigt zijn zonen uit, samen met hun vrouwen, om enkele dagen bij hem door te brengen. Hij heeft een plan uitgedokterd om hen weer dichter bij elkaar te brengen. Wie in het plan de meeste punten scoort, wordt bezitter van het ‘derde deel’ van de erfenis. Wat dat derde deel juist inhoudt, blijft voorlopig een mysterie. Alles loopt wat in het honderd tot de broers door toeval verplicht worden samen te werken.

Praktisch

Op de planken staan Nicole Andries, Henk Bille, Nele Bille, Anne Bulcke, Johan Deceuninck, Giovanni Dehullu, Kristof Delarue, Bart Dewaele, Patricia Goethals, Pedro Romero Fernandez, Nathalie Vandamme, Dominiek Vandelanotte en Nancy Vanuxem. De voorstellingen vinden plaats in het OC Kasteelwal, Voormezele dorp 8a.

Kaarten kunnen gereserveerd worden via mail mevna@telenet.be of telefonisch bij Tuur Vandenbilcke (057 20 57 16 of 0478 44 14 40). De toegangsprijs bedraagt 10 euro.