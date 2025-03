Nieuwe regisseur en zes nieuwe acteurs bij Kunstkring Richten: “Blij dat ik dit mag regisseren”

Op vrijdag 14, dinsdag 18, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart kan je in de Stadsschouwburg in Ieper terecht voor de nieuwste productie van Kunstkring Richten. Dan brengen ze het krachtige, emotionele stuk ‘In ‘t Kattenmoeras’ van Marina Carr. De regie is voor het eerst in handen van Kurt Velghe en in de cast zijn er zes nieuwe gezichten.

In het Kattenmoeras (By the Bog of Cats) van Marina Carr is een krachtig emotioneel stuk over onze complexe menselijke conditie. Het situeert zich in de Ierse veenlanden. Geïnspireerd door Medea, verkent het stuk het complexe leven van Hester Swane, een vrouw die emotioneel verstrikt blijft in haar geboortegrond en verleden. Haar partner Carthage Kilbride verlaat haar om te trouwen met de jonge en rijke Caroline Cassidy, wat Hester confronteert met diepgewortelde trauma’s en sociale spanningen. Carr verweeft thema’s als moederlijke liefde, klassenstrijd en noodlot met mythologische motieven.

In het stuk spelen vaste waarden Marleen Maerten, Christine Ketels, Stefaan Peene, Karin Vandenabeele en Jan Devriendt mee. Met Lies Bouckaert (dochter van Karin Vandenabeele), Cédric Vanlerberghe, Geert Velghe, Debbie Manhaeve (zij speelt de hoofdrol Hester Swane) en tieners Rosa Vandenborre (10) en Miel Latré (16) zijn er liefst zes nieuwe gezichten. Miel maakte de teasers voor het stuk.

“Het is de eerste keer dat ik bij Richten regisseer en het smaakt zeker naar meer”

De regie is in handen van Kurt Velghe (56), een theaterbeest in hart en nieren. “Het is mijn eerste regie bij Richten. Ik kende de Ieperse Kunstkring al langer, want ik kwam er als theaterliefhebber al geregeld langs om te kijken. Ook bestuurslid Dirk Clement kende ik al”, vertelt Kurt. “Ik ben heel blij dat ik dit stuk mag regisseren en het smaakt zeker naar meer. We zitten in de laatste rechte lijn en we kijken al uit naar onze première van 14 maart.”

Gedisciplineerde cast

“De cast is heel gedisciplineerd. Iedereen kende snel zijn of haar tekst en zo kan je rap vooruitgang maken. Het is de eerste keer dat ik met een tienjarige actrice samenwerk en dat is wel een uitdaging, maar Rosa doet het fantastisch. Met Debbie Manhaeve heb ik eerder al enkele keren samengewerkt. Ze zochten nog iemand voor de rol van Hester Swane en ik heb bij haar aangeklopt. Regisseren doe ik nog één keer per jaar. Daarnaast acteer ik nog en ik ben ook voorzitter van het theatergezelschap in mijn woonplaats Zwevegem”, geeft Kurt Velghe nog mee.

Info en tickets: de voorstellingen zijn op 14, 18, 21 en 22 maart in de Stadsschouwburg en starten om 20.15 uur. Tickets: via toneelrichten.be en via het Perron 057 23 94 80.