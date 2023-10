Nieuwe productie ‘Het Festival’ van De Leutemakers in Harelbeke

De Leutemakers zijn gestart met hun nieuwe productie ‘Het Festival’. Het stuk van Ivo Maes wordt opgevoerd in het Guldensporencollege aan de Ballingenweg 34 in Harelbeke. De regie is van Koen Vandoorn.

Het zal je maar overkomen! De kraaknette woning van Bob en Lily staat op een tweetal kilometer van de festivalweide van ‘Leute Rock’. Met alle overlast die er rondhangt. Als schepen van Cultuur laat Bob dit rockfestival al jaren toe. Maar zijn vrouw Lilly, dé kandidaat voorzitster van het buurtcomité, wil al die overlast definitief weg hebben. En het is overduidelijk dat vrouwlief thuis de broek draagt. Ze wendt dan ook alle mogelijkheden aan om dit festival te laten ophouden. Zelfs burgemeester Hendrickx zal het geweten hebben. En Bob, veel te braaf voor deze wereld, ondergaat dit alles. Totdat er bij hem van binnen iets knapt. Toevallig komt die bewuste namiddag een jonge griet bij de familie de Groot aan de woning aanbellen met de hoogdringende bede even van hun toilet gebruik te mogen maken.