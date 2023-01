Nieuwe decorbouwers aan de slag bij toneelvereniging Groeiende Ginste in Oostrozebeke: “Drie handige harry’s”

Al 50 jaar lang organiseert de Groeiende Ginste in Oostrozebeke een toneelstuk rond de jaarwisseling. Ook achter de schermen wordt er heel wat werk verzet. Patrick Duyck, Patrick Damman en Michel D’Hondt volgen Gabriel Devriese en Lieven Libbrecht op als decorbouwers.

De vertrouwde decorbouwers Gabriel Devriese en Lieven Libbrecht hebben wegens hun leeftijd de fakkel doorgegeven bij De Groeiende Ginste. De aflossing van de wacht bestaat uit Patrick Duyck, Patrick Damman en Michel D’Hondt, stuk voor stuk mannen met een hart voor de Groeiende Ginste.

Meteen toegestemd

Patrick Duyck (66) is een gepensioneerde leraar technische vakken. “Ik ben nu zes jaar met pensioen en zoals de meeste gepensioneerden kom ik tijd te kort. Toen mijn dochter Leen, die meespeelt bij de Groeinde Ginste, op de proppen kwam met de vraag of ik het zag zitten wat bij te springen bij het bouwen van het decor voor het stuk ‘Oscar’ heb ik meteen toegestemd, want ik wil die mensen ook niet in de steek laten. Intussen wist ik al dat ik er niet alleen voor stond, want ook Patrick Damman had al toegezegd omdat ook zijn dochter Céline één van de acteurs is van het nieuwe stuk.”

“Ik ben een rasechte Ginstenaar en dan laat je die mannen niet in de steek”

Ook Patrick Damman (68) is een jonggepensioneerde onderhoudstechnicus. “Ik ben acht jaar met pensioen en toen mijn dochter kwam aandraven met de vraag of ik ook handje wou toesteken heb ik ook meteen toegezegd. In mijn jonge jaren was ik ooit zelfs acteur was bij de Jonge Groeiende Ginste onder meester Verlinde. Bovendien ben ik ook een rasechte Ginstenaar en dan laat je die mannen niet in de steek.”

De derde handige harry die met de twee Patricks het nieuwe team decorbouwers vormt is Michel D’Hondt (66), een gepensioneerde metselaar uit de Ter Priemstraat. “Ik ben intussen tien jaar met pensioen en ben zelf een Ginstenaar, al woon ik in het centrum. Ik werd gepolst door Filip Vanstaen en ik heb meteen ook toegezegd. We vormen nu een sterk team van drie handige harry’s zodat de klus in een goeie week tijd zal geklaard zijn.”

Huiskamer

“Of het decor voor ‘Oscar’ een moeilijke klus is? Er moet een compleet interieur van een huiskamer neergepoot worden op het podium”, aldus Patrick Duyck. “Deuren en vensters die uitzien op een tuin… Dat betekent heel veel timmerwerk, maar daarna moeten alle wanden voorzien worden van vers behang en er komt nogal wat schilderwerk aan te pas. De vloer wordt bedekt met vol tapijt en vergeet niet dat alles achteraf netjes moet afgebroken worden en netjes gestockeerd in de kelders van het ontmoetingscentrum. Het is de allereerste keer dat de Groeiende Ginste in Mandelroos speelt en dat zal de volgende jaren ook zo zijn, want de grote feestzaal biedt veel meer mogelijkheden dan de Ginstezaal. Hier zitten de bezoekers op knusse zitplaatsen en op een uitschuifbare tribune waar geen werk aan is.”