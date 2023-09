Nieuw Wakkens Toneel pakt uit met ‘Familietrekjes’: “Vermakelijke ervaring”

Het Nieuw Wakkens Toneel pakt dit najaar in cultuurcentrum Hondius uit met de nieuwe voorstelling ‘Familietrekjes’. Opvallend: ook burgemeester Koenraad Degroote speelt er een klein rolletje in.

Het Nieuw Wakkens Toneel bracht de voorbije twee jaar ‘Een vlo in het oor!’ en ‘Hotel te koop’. Dit keer trekken ze naar het publiek met het stuk ‘Familietrekjes’. “Het gaat om een hilarisch toneelstuk, geschreven door de gerenommeerde Britse toneelschrijver Ray Cooney”, weet medewerker Jelle Lagrainge. “Ik geef graag even de korte inhoud mee: In de dokterskamer van het Brugmannziekenhuis in Brussel is dokter David Vandewalle in volle voorbereiding van een lezing waarop meer dan 200 neurologen verwacht worden.”

“Door het gerenommeerde karakter van deze prestigieuze lezing, staat directeur Delafontaine er dan ook op dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Heel anders gaat het met dokter Plasman. Hij moet de repetities van de jaarlijkse toneelopvoering van het ziekenhuis in goede banen leiden. De zenuwen van dokter Vandewalle dreigen het te begeven wanneer totaal onverwacht en na meer dan 18 jaar een oude bekende ex-verpleegster opduikt. Zij heeft een wel heel bijzonder kerstcadeau meegebracht voor hem: hun ondertussen meerderjarig geworden zoon Lesley die koste wat het kost nu wel eens kennis wil maken met zijn papa.”

Het publiek kan komen ontdekken hoe dokter Vandewalle zich van zijn onwettig en tot dusver onbekende nageslacht zal ontdoen. “Misverstanden en persoonswissels zijn dus schering en inslag in dit dolkomisch spektakel”, meent Jelle. ‘Familietrekjes’ is een perfecte keuze voor theaterliefhebbers die op zoek zijn naar een avond vol plezier en ontspanning. Met zijn bruisende humor, snelle tempo en levendige personages biedt dit toneelstuk een vermakelijke ervaring voor het hele publiek.”

De rol van directeur gaat naar burgemeester Koenraad Degroote. “Ik bereid met al eventjes op die rol voor”, zegt hij. “Twee jaar geleden speelde ik al eens mee in een stuk van het Nieuw Wakkens Toneel, toen naar aanleiding van hun jubileum. Nu heb ik de smaak te pakken. Ik speel een kleine, maar fijne rol.” (vadu)

De voorstellingen zijn op vrijdag 6 en 13 oktober en op zaterdag 7 en 14 oktober om 20 uur. Op zondag 1 oktober is er ook een voorstelling om 15 uur. Tickets: 9 euro. Info: wwww.wakkenstoneel.be