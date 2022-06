Nieuw seizoen brengt heel wat cultureel lekkers naar De Spil

Wat de Roeselaarse cultuurliefhebber de voorbije twee jaar heeft moeten missen, kan het komende seizoen in De Spil ruimschoots worden ingehaald. De nieuwe brochure zit propvol cultureel lekkers. Wie vorige vrijdag zijn exemplaar kwam halen, voelde groot enthousiasme op het feestelijk binnenplein van De Spil.

Op een van de eerste bladzijden van de nieuwe programmabrochure van cultuurcentrum De Spil prijken de covers van de 24 voorgangers. De Spil is dit jaar aan het 25ste werkjaar bezig en ook deze keer willen de programmatoren de verwachtingen overtreffen en zoveel mogelijk cultuurkriebels doorgeven aan een zo ruim mogelijk publiek. Dat publiek sprong vorige week graag even binnen in de Spilleboutdreef om een of meerdere exemplaren van de seizoensbrochure 22-23 op te halen. Een groot aantal onder hen bleef meteen wat plakken op het gezellig versierde binnenplein tussen de STAP en De Spil. Dat plein moet in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. De plannen voor een vernieuwing en een vergroening liggen klaar. Plannen voor een grotere cultuursite die zal doorlopen tot het voormalige Spillebad zitten ook in de pijplijn. Uitdagingen genoeg dus voor de nieuwe directeur Hilde Cuyt. Op het plein liepen we ook de eerste directeur Filip Strobbe tegen het lijf. “Het blijft leuk terugkeren naar Roeselare.” Samen met afscheidnemend directeur Dirk Cornelis waren de drie Spildirecteurs dus even verenigd. Keuzes maken deden de meeste bezoekers vrijdag niet in De Spil zelf. Eerst even rustig thuis het aanbod bekijken, klonk het. Genieten zoals vroeger, dat was er wel bij. Er was een concert van het Orchestre International du Vetex, dat er zowaar voor zorgde dat er gedanst werd op het binnenplein en dj Jazzavan hield het publiek stevig vast tot laat in de avond.

Inhaalbeweging

Meer dan 180 voorstellingen staan er volgend seizoen geprogrammeerd. De Spil maakt dan ook, zoals alle cultuurhuizen, een inhaalbeweging. Veel zaken werden de voorbije twee jaar afgelast, maar nog meer werd gewoon vooruitgeschoven op de kalender. Daarom staat er in 2022-2023 in De Spil elke dag wel iets op het programma. Buitenshuis zal je het cultuurcentrum ook vinden in Ter Posterie voor enkele toptentoonstellingen. Nieuw is De Villa. Het pand in het park Vande Walle wat verderop staat leeg en de stad gaf De Spil carte blanche om het creatief in te vullen. In Trax zullen er maandelijks clubconcerten zijn, inclusief bar en dj-beats. In samenwerking met Pelzen presenteert De Spil er Maatwerk, een label voor nieuwe artiesten. Niet minder dan zes festivals worden volgend jaar georganiseerd door De Spil. Nieuw is Stroom, een creatief eiland in het hart van de stad, met straattheater, circus en kunstinstallaties, en dat allemaal onder de paraplu van de al even nieuwe Rodenbachfeesten op zondag 18 september.

Moeilijk kiezen

Voor een volledige opsomming van het programma voor volgend seizoen verwijzen we naar de brochure of de website van De Spil. Kiezen wordt weer moeilijk. Er staan twintig concerten in de lijst met onder andere Ozark Henry, Raymond van het Groenewoud, Herman Van Veen en Stef Bos. Zeventien avonden schallen de lachsalvo’s door de schouwburg met onder meer Lukas Lelie, Wim Helsen en Wouter Deprez. Er zijn ook meer dan twintig familievoorstellingen en bijna dertig theatergezelschappen zakken af naar Roeselare. Klassiek klinkt ’s avonds in De Spil, maar ook tijdens enkele matineevoorstellingen en aperitiefconcerten. Verder keuze genoeg voor circus en dans, en er zijn ook vertelvoorstellingen met superverteller Bart Van Loo als bekendste naam. (BC)

De brochure kan je afhalen aan de balie van De Spil of online doorbladeren. De ticketverkoop is ondertussen ook opgestart. Meer info over het programma is terug te vinden op www.despil.be.