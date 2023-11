Niels Destadsbader waagt zich opnieuw aan musical in 14-18

Tien jaar nadat 14-18 in première ging, keert de musical van Studio 100 terug. Naast Jelle Cleymans en Jonas Van Geel zien we ook Niels Destadsbader opduiken.

Studio 100 pakt volgend jaar uit met een herneming van de succesmusical 14-18 dat in het voorjaar van 2014 in première ging. Zo’n 335.000 bezoekers zagen de musical indertijd. De opvolger, 40-45, was nog succesvoller met maar liefst 750.000 bezoekers.

“We zijn bijna 10 jaar later en ik hoor vaak van mensen dat 14-18 nog steeds hun favoriete musical is”, aldus Gert Verhulst. “Ik ben dan ook bijzonder enthousiast dat we deze iconische musical terugbrengen in een nieuwe versie, met nieuwe muziek en in de spectaculaire setting van het Pop-Up Theater in Puurs. Dat gaat een nieuwe dimensie geven aan het verhaal. Het meeslepende verhaal zal nog versterkt worden door de indrukwekkende decors, de rijdende tribunes en de levensechte effecten.”

Niels kruipt straks in de huid van Albert. © Studio 100

Jelle Cleymans keert terug en krijgt het gezelschap van zijn goeie vriend Jonas Van Geel. Ook Niels Destadsbader maakt volgend jaar zijn opwachting in de musical. Na een paar jaar de focus te leggen op zijn muziek keert Niels dus terug naar die andere liefde, het acteren. In een ver verleden, in 2007 en 2008, speelde hij al musicals van Suske en Wiske, waarin hij Suske vertolkte. Hij deed ook al verschillende theaterproducties zoals Aspe.

Er kunnen nu al tickets geboekt worden. Dat kan via deze site.