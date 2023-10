Nicolas Bauwens op wereldtournee in West-Vlaanderen: “Mijn missie is leute maken”

Na jaren grappige filmpjes op sociale media te posten acht komiek Nicolas Bauwens (37) de tijd rijp om vanachter zijn laptop vandaan te komen en de podia op te zoeken. Vanuit de Rekkemse Paradijswijk wil hij op wereldtournee trekken door onze provincie heen.

Met Bart Vanneste alias Freddy Devadder heeft Rekkem al een onbetwist komisch boegbeeld. In zijn schaduw probeert een immer bescheiden Nicolas Bauwens voorzichtig aan zijn beginnende carrière als comedian te timmeren. Hij mocht al eens opdraven in een filmpje van het satirische televisieprogramma De Ideale Wereld en daarnaast is hij als wandelende PMD-zak het gezicht van de campagne ‘Sorteren op het werk’.

Ester Gin Belet

Maar zijn volgers op sociale media kennen hem vooral van ‘Ester Gin Belet’, een reeks geestige filmpjes waarin hij, zingend in het West-Vlaams, lacht met wat er om hem heen gebeurt, maar vooral met zichzelf spot en aan zelfrelativering doet.

De Rekkemse leutemaker wil nu de confrontatie met een levend publiek aangaan. “Ik kreeg af en toe de vraag om op te treden op een vrijgezellenfeest of kermis. Dus heb ik een 20 minuten durende show in elkaar gebokst met mijn grootste hits en enkele grappen. De liedjes die ik breng zijn herkenbare covers van bekende nummers, met een West-Vlaamse tekst eroverheen. ‘Sexy’, ‘Ik zoek een madam’, ‘Laat mij stille’… zijn enkele van de nummers die ik breng en die je ook op mijn Facebookpagina kan ontdekken.”

Comfortzone

“Mijn show kan perfect dienen voor een afterparty, als komische intermezzo tussen twee acts door of als voorprogramma. Waar er gefeest wordt en waar ik gevraagd word, daar ga ik naartoe. Leute maken en de mensen amuseren is mijn missie. Ik kijk er ook naar uit om nieuwe mensen leren kennen en nieuwe plaatsen ontdekken. Door op een podium te gaan staan, stap ik uit mijn comfortzone. Dan schijt ik bijna in mijn broek, maar achteraf is de voldoening erg groot. Mij boeken kan via bauwensnicolas8930@gmail.com of via mijn Facebook- en Instagrampagina”, besluit de allround pleziermaker.