Negen keer ‘Eén nacht privé’ bij toneelkring ’t Amateurke

De acteurs van toneelkring ’t Amateurke uit Gits brengen vanaf halverwege februari het komisch stuk ‘Eén nacht privé’.

“We zijn volop aan het repeteren voor de deurenkomedie die negen avonden lang gebracht wordt in zaal de Hembyze”, vertelt bestuurslid Melissa Debacker. “We waren drie jaar geleden gestart met de repetities voor een ander stuk maar corona gooide roet in het eten. Ondertussen zijn er twee spelers gestopt waardoor we dat stuk even in de koelkast stoppen. De voorstelling Eén nacht privé zal kijkers gegarandeerd plezier opleveren want er lopen verschillende verhaallijnen door elkaar. Het verhaal speelt zich af op de bovenverdieping van een fitnesszaal waar er heel wat misverstanden gebeuren. Na de voorstelling trekken we samen naar onze repetitieruimte boven het cultureel centrum van Gits dat voor de gelegenheid zal omgetoverd worden tot een ruimte waar erotiek in de lucht hangt want ook dat is een rode draad doorheen onze voorstelling”, vertelt Melissa Debacker. Wouter Dehouck was meer dan tien jaar een vaste speler in de Gitse toneelkring en maakt nu zijn debuut als regisseur. (EVG)

Tickets kosten 11 euro en zijn te verkrijgen via het nummer 0471 46 24 49 of via amateurke@hotmail.com.