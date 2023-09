Naar 1930 met Heemkring De Poperinghenaar en Ginger

Heemkring De Poperinghenaar neemt je mee naar 1930. Tijdens de voorstelling ‘At Ginger’s Anno 1930’ ontdek je nieuwe verhalen waarin toestanden uit die periode druk worden becommentarieerd.

“Elie Cossey, met zijn fijne neus voor ‘zaken doen’, kiest meestal voor het meest lucratieve resultaat. Hoewel dat ook niet altijd lukt. Hij is intussen 70 jaar geworden, maar zoals het spreekwoord zegt ‘een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken’”, vertelt Willy Tillie van Heemkring De Poperinghenaar. De vereniging pakt uit met een nieuwe voorstelling waarin ze de toeschouwers meenemen naar 1930.

“Elie is nog altijd de grootste en meest bekende hoteluitbater van de Westhoek. ‘Ginger’ is ook nog steeds zijn kwaliteitslabel, waarmee hij toeristen van over de hele wereld tot in Poperinge lokt. En zeker, als Ginger die intussen getrouwd is en in Engeland woont, in 1930 voor een paar weken naar Pops terugkeert. Het geluk van Elie kan helemaal niet op als ook zijn andere dochter, Marie-Louistje, die het chicste hotel van Oostende uitbaat, ook voor een paar dagen op bezoek komt met haar dochtertje, Lily, Elies oogappel.” Ginger, haar echte naam Eliane Cossey (1902-1942) was de dochter van Elie Cossey en Sylvie Vandromme. Ze vormden hun lingeriewinkel en schoenmakerij La Poupée om tot een pub en restaurant voor Britse officieren.

Verschillende acts

“Zijn vrouw Sylvie en Lientje, de grootste komeere van Poperinge, zijn ook van de partij tijdens ‘At Ginger’s Anno 1930’. Intussen is ook een hele kolonie Britten in Poperinge neergestreken die werken op de Engelse kerkhoven. Velen onder hen slagen erin om te trouwen met lokale schoonheden. Zou Elie intussen al zijn hotel hebben gerestaureerd met het geld van de oorlogsschade? Ook Duitse toeristen hebben hun weg naar de Westhoek ontdekt.”

De voorstelling kost 18 euro per persoon, twee gewone consumpties inbegrepen. Toegangskaarten voor ‘At Ginger’s Anno 1930’ kunnen enkel worden gereserveerd na overschrijving op rekening van Heemkring De Poperinghenaar BE55 0689 4355 9544 met vermelding van de gewenste datum en het aantal personen. “Op de avond van keuze zullen de kaarten, op naam van de persoon die de overschrijving deed, worden afgeleverd bij de ingang van de zaal. Verkochte kaarten worden niet teruggenomen.”

Info: Willy Tillie via willy.tillie@telenet.be of 0474 49 78 83