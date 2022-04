Na twee jaar stilte is toneelkring het Nieuw Violiertje uit Assebroek terug: “We willen opnieuw voor volle zalen spelen”

Op 22, 23, 24, 27, 29 en 30 april brengt toneelkring het Nieuw Violiertje in zaal Patria de voorstelling ‘En nu eruit, Madame Potvliege’. Het is een komedie in drie bedrijven en wordt gespeeld in het West-Vlaams.

Toneelkring het Nieuw Violiertje mag eindelijk weer spelen voor publiek. Twee jaar lang was er niets mogelijk door corona. Geen voorstellingen en ook geen repetities. Nu staan ze tussen 22 en 30 april opnieuw op de planken van zaal Patria in Ver-Assebroek. Er staan zes voorstellingen gepland van het stuk, met de première op 22 april om 20 uur.

Ze brengen het stuk En nu eruit, Madame Potvliege, een komedie in drie bedrijven. Het stuk is gebaseerd op het Engelse stuk Goodnight, Mrs Puffin van Arthur Lovegrove. Gino De Muyt is regisseur van dienst voor dit stuk. Het gaat over de familie Van Avermaete, voor wie spannende dagen aanbreken in het mondaine Knokke. De Kerckhove en zoon, partners in spe, zien het groots, tot niet één maar meerdere obstakels hun plannen dreigen te dwarsbomen…

Maakt liefde blind? Blijven geheimen bewaard? Zijn dromen bedrog? Een mix van twijfels, en vooral, koren op de molen waar een vervelende stoorzender danig van geniet…

Zoals vroeger

Tien acteurs zijn er klaar voor: Manu Devoogdt, Veronique Debaecke, Kim Verraest, Kevin Cogge, Erik Beerlandt, Matthias Vallaey, Sherly Lezy, Heike Loose, Sofie Reynaert en Jochen David. Niemand mag uitvallen met corona, want het beestje zorgt nog steeds voor besmettingen.

Ze geloven erin en willen opnieuw voor volle zalen spelen zoals vroeger. Hun stuk wordt nu in het West-Vlaams gespeeld en zal de lachspieren van het publiek doen werken.

De tickets voor de voorstelling kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden via het telefoonnummer 0473 35 92 10 (tussen 9 en 19 uur).

(SR)