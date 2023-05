Na coronapauze staat theater Minnepraatjes weer op de planken: “Positief naar buiten komen met mensen met beperking”

Met ‘In een klein stationnetje’ staat theater Minnepraatjes op 24, 25 en 26 mei voor de vijfde keer op de planken. Eindelijk, want door corona was het even wachten voor de acteurs. Bijzondere acteurs, want allemaal hebben ze een verstandelijke beperking. “Stress? Ze verlangen vooral”, zegt Ingrid Dejonckheere van Vondels vzw afdeling Het Minnehuis in Wervik.

Een klein stationnetje, een seinpaal, een koddig toilet en een tiental acteurs in kostuums. Het is een bont allegaartje op de zolder van artistiek en creatief dagcentrum Het Minnehuis in Wervik. Allemaal zijn ze druk in de weer met de voorbereidingen van hun nieuwe theaterstuk, de vijfde productie intussen.

Eindelijk, want door corona konden de acteurs van Theater Minnepraatjes het niet opvoeren. “Het stuk zit eigenlijk al drie jaar in de frigo”, zegt Ingrid Dejonckheere, begeleider bij vzw Vondels én regisseur. “Bedoeling was om het in mei 2020 op te voeren, maar dat kon door de omstandigheden niet. We waren nochtans al van in oktober aan het repeteren.”

Die repetities in oktober vorig jaar hernomen en elke woensdagmiddag oefenen de acteurs hun tekst. Veel oefening, en dat is nodig. Alle acteurs hebben namelijk een verstandelijke beperking. “Voor sommigen is één zin al genoeg om hen stress te bezorgen. Ook emoties spelen is niet evident”, vertelt Ingrid. “Je moet geduld hebben en veel voortonen, maar ik ken gelukkig hun gewoontes en sterktes al. Bovendien hebben de meesten al wat ervaring.”

Theaterstuk over verwondering

Het stuk ‘In een klein stationnetje’ werd geschreven door Ingrid, die een regisseursopleiding volgde om het theater in het dagcentrum te kunnen opstarten. “Het gaat eigenlijk over verwondering, zoals een vreemdeling die ervaart als hij hier voor het eerst toekomt. Het goedgeleide verkeer voor iemand die de Aziatische chaos gewoon is, of sneeuw voor iemand die uit Afrika komt. Maar het is geen vreemdelingenverhaal.”

“We kijken naar hun talenten, niet naar hun beperking”

Op 24, 25 en 26 mei staan de acteurs op het podium. Of ze stress hebben? “Ze verlangen vooral heel erg”, vertelt Ingrid, die zelf ook popelt. “Wanneer het over mensen met een beperking gaat, hoor je vaak ocharme en ochere. In plaats van dat medelijden is dit een mooie manier om positief naar buiten te komen met hen. We kijken naar hun talenten, niet naar hun beperking.”

‘In een klein stationnetje’ wordt opgevoerd in GC ’t Forum in Wervik op woensdag 24 en donderdag 25 mei om 14 uur en op vrijdag 26 mei om 19.30 uur. Tickets kosten 7 euro, voor scholen en voorzieningen 3 euro en kunnen gereserveerd worden via info@vondels.be of 057 21 20 62.