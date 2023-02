Musical Marie-Antoinette mikt op de grote massa

De première heeft pas over een kleine zeven maanden plaats, maar toch is de kaartenverkoop voor ‘Marie-Antoinette’, de spectaculaire musical van Historalia, al volop aan de gang. De beste plaatsen op de tribune kunnen nu ingepikt worden. ‘Marie-Antoinette’ speelt zich af aan en op de slotgracht van het Kasteel Wijnendale, een uniek decor.

De musical wordt minstens 21 keer opgevoerd in de periode van donderdag 7 september tot en met zaterdag 7 oktober. Organisator Historalia, het productiehuis van prins Simon de Merode, is in Torhout bekend van het winterevenement Kerstmagie, dat weliswaar veel kleinschaliger is.

Dood met de Guillotine

Het verhaal van de musical gaat over de Franse koningin Marie-Antoinette, die in 1793 op 37-jarige leeftijd met de guillotine onthoofd werd. Haar bewind werd tijdens de Franse Revolutie ten val gebracht. Na een dubieus proces werd ze beschuldigd van incest en hoogverraad, voldoende om haar ter dood te veroordelen en een kopje kleiner te maken.

De opvoeringen worden geregisseerd door Luc Stevens en de muziek is gecomponeerd door Sam Gevers. Naast een resem professioneel acteer- en zangtalent wordt er ook een beroep gedaan op een grote groep amateurs en figuranten. Daarvoor hadden vorige maand in het cultuurcentrum de Brouckere geslaagde audities plaats. Logischerwijze zijn er voor een topproductie zoals Marie-Antoinette flink wat acteurs, zangers, dansers, koetsiers en ruiters nodig. De coördinatie van de productie is in handen van de Torhoutse Lore Cortvriendt, die samen met haar man Tom Van Den Heuvel brasserie Heuvelhof uitbaat in de schaduw van het Kasteel Wijnendale.

Hopen op 30.000 man

Per voorstelling zullen om en bij de 1.500 toeschouwers kunnen plaatsnemen op de overdekte tribune. De organisatoren hopen uiteraard op de grote massa, in het ideale geval in totaal 30.000 mensen. Op de slotgracht zal een podium drijven, bestaande uit verschillende pontons. Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele verleent zijn volle medewerking. Wie weet zingt hij straks zelfs mee op het podium…

De tickets voor de musical, die zo’n twee uur duurt, kosten tussen de 35 en de 82 euro, naargelang de datum en de plaats op de tribune. Ze zijn nu al te koop.

Info en tickets: www.historalia.be/marie-antoinette