Musical Joelia na coronaperiode eindelijk in première: “We zijn klaar om te schitteren”

Op vrijdag 25 februari gaat de langverwachte musical ‘Joelia’ in première in Cultuurhuis De Branding in Middelkerke. Een jaartje later dan voorzien maar momenteel de enige musical die in Vlaanderen wordt opgevoerd.

Starlight Musical Productions vzw plande vorig jaar, onder voorzitterschap van Jürgen Ollevier en naar aanleiding van het tienjarig bestaan, een eerste eigen geschreven musical. Het is de zesde musical in het rijtje. Eerder waren er al Peter Pan in 2011, De Blauwe Vogel in 2013, De avonturen van Tom Sawyer in 2015, Oliver in 2017 en Reinaert in 2019.

“De voorbereidingen waren al volop aan de gang in 2020 toen alles stilgelegd werd”, zucht ondervoorzitter Rudy Baert. “Corona gooide roet in het muzikale eten en de audities dienden afgelast te worden. Wij zijn geen vereniging met leden, dus is het allemaal niet evident om een cast bijeen te brengen. In september 2021 zijn we herbegonnen en werden er uitzonderlijk nieuwe audities georganiseerd onder de bevolking van Middelkerke en omstreken om de groep voor het nieuwe project samen te stellen. Dit lukte ons wonderwel.”

Groot én klein talent

“De cast bestaat steeds hoofdzakelijk uit plaatselijke en regionale talenten, want een van de doelstellingen is niet enkel om groot, maar ook klein talent een kans geven. Ervaring is niet echt een must, maar het is wel belangrijk dat men kan zingen of dansen. Maar het allerbelangrijkste is dat de deelnemers zich inzetten en er voor gaan. Joelia moest dus net als zoveel theaterproducties de voorbije, wispelturige coronamaanden lijdzaam ondergaan maar geniet nu volop van code oranje. De aanhouder wint! Nu zijn we klaar om te schitteren.”

De cast van Julia bestaat zoals steeds hoofdzakelijk uit plaatselijk talent

Regisseur Rik Lamote: “Joelia gaat over dromen van een betere toekomst, een beklijvend verhaal over een jonge vrouw die het wil maken in de musicalwereld. Slaagt Joelia in haar opzet? Kan ze haar dromen waarmaken of bepaalt haar verleden haar toekomst? Zijn haar vrienden wel echt haar vrienden? Is Joelia te naïef voor deze wereld of groeit ze uit tot een sterke jonge vrouw die de wereld zal veroveren? Het is een levensecht verhaal, geschreven door bestuurslid Koen Appels, vol emoties en herkenbaar voor iedereen.”

“Ik ben sinds 5 september 2021 aan het werk met een gemengde groep van kinderen, jongeren en volwassenen om de teksten, liedjes en choreografie onder de knie te krijgen. We brachten een cast van 33 acteurs en actrices samen de eigentijdse perikelen in de Starlight-musicalschool tot leven brengen. Peter en Emilie Pierre componeerden de muziek op de liedjesteksten van Koen Appels.”

Fijne uitdaging

“De vraag om voor de musical Joelia de muziek te componeren werd met plezier beantwoord en bleek een fijne uitdaging”, zegt Peter Pierre. “Ik ben sinds mijn prille kindertijd gefascineerd door muziek en begon op jonge leeftijd met componeren van achtergrondmuziek bij filmfragmenten. Samen met mijn dochter Emilie hebben we de muziek geschreven voor de zestien liedjes, ze nam ook de taak als zangcoach voor haar rekening.”

Ook bij deze musical zal de muziek live worden gespeeld door een band. Thomas Vanhauwaert zorgde voor de arrangementen. Anse Warmoes bedacht alle choreografiën en leerde ze aan.

(PG)