‘Mugge van Brugge’ brengt eindejaarsconference

De Mugge van Brugge, in het dagelijkse leven Kevin Rombaux, verrast zijn publiek met de aankondiging van een heuse eindejaarsconference rond de lokale actualiteit. “Het is wat buiten mijn comfortzone, maar wel een oude droom die ik dankzij Comedyshows kan verwezenlijken.”

Ejjet gezien, zo heet de Brugse eindejaarsconference waarmee De Mugge van Brugge 2023 fileert aan de hand van verhalen, sketches en een grote hoeveelheid Brugse humor. “Het is zeker wat buiten mijn comfortzone, zo’n conference rond de actualiteit, maar het is wel een oude droom die ik al lang wil verwezenlijken. En toen Pieter De Wulf en Kristof De Block van Comedyshows me begin dit jaar benaderden met de vraag of ik zoiets zou willen doen, heb ik niet lang getwijfeld. Het was ook wel tijd om eens iets anders te doen dan de hommageshows en sketches waarvoor ik bekend ben.”

De Mugge krijgt niet alleen de organisatorische en praktische steun van het ervaren team van Comedyshows, hij zal voor de uitwerking van de teksten ook samen werken met Koen De Brabander, de man die coscenarist is van onze eigen DictatorDirk-strip en auteur van meerdere boeken. “Samen met Koen ben ik me nu aan het verdiepend in de lokale actualiteit van de voorbije maanden.”

De voorstelling zal twee keer drie kwartier duren. De première is voorzien op 15 december in het gemeenschapshuis in Sint-Kruis. Daarna trekt De Mugge ook naar Daverlo (Assebroek), De Dijk (Sint-Pieters), de Stadsschouwburg, de Magdalenazaal, De Biekorf en zaal Albatros in Zeebrugge.