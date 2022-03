Monoloog over artiest op een oceaanstomer in Nieuwpoort

Op 27 maart staat Paul Houwen, toneelmaker, regisseur en acteur van Pantheater Nieuwpoort op de planken met zijn monoloog ‘Novecento’.

Het is een traject met veel hindernissen geweest. Eerst strooide een hartinfarct roet in het eten en daarna kwam corona. “Maar nu ben ik er meer dan klaar voor. Ik oefende gedurende drie maanden elke dag twee uren mijn tekst en op 27 maart kan ik uiteindelijk Novecento opvoeren en daar kijk ik ontzettend naar uit”, zegt Paul Houwen, intussen 74 geworden.

Het stuk werd geschreven door Alessandro Baricco, een van de bekendste Italiaanse, hedendaagse auteurs. Hij is ook internationaal gelauwerd met veel prijzen. Hij schreef het verhaal voor een bevriend acteur en intussen is het in verschillende talen vertaald en opgevoerd. Het verhaal speelt zich af in de eerste helft van de vorige eeuw op een oceaanstomer tussen Europa en Amerika. Naast de rijkere toeristen bevinden zich onderin emigranten die in Amerika hun geluk willen beproeven. Eens aan wal, ziet een bemanningslid een pasgeboren baby die achtergelaten is door een migrantenfamilie.

De matroos voedt het kindje op aan boord van het schip. Het is de start van een boeiend verhaal vol humor en ontroering. Het kind ontwikkelt zich tot een buitengewoon getalenteerde artiest. Hij zet nooit een voet aan wal, omdat hij nergens als mens staat ingeschreven. Het is dan ook een universeel thema. Humor en ontroering maken het tot een verhaal dat een breed publiek zal weten te boeien.

Tickets

Het stuk is zaterdag 27 maart om 15 uur te zien in centrum Ysara in Nieuwpoort-Bad. Tickets kosten 10 euro en kan je bestellen via 0497 53 37 34 of info@pantheater.be.

Pantheater is een initiatief van Paul Houwen. Alle stukken zijn door hem geregisseerd en in 2016 ontving de vereniging de tweejaarlijkse cultuurprijs van het Nieuwpoortse stadsbestuur.

(PG)