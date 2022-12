Moeder en dochter staan voor het eerst samen op de planken: Chateau Verhelstjes bij ’t G.A.T.

’t Gelevelds Amusement- en Toneelgezelschap (’t G.A.T.) brengt dit jaar Chateau Verhelstjes. Dit is het eerste toneelstuk waarbij Tanja Vanthourenhout en dochter Maithe Desimpel samen op de planken staan. De voorverkoop is op 10 december in café t’ Hoekske.

Tanja Vanthourenhout (49), beroepshalve griffier, was er al van bij de start van ‘t G.A.T. bij. “ Voor het eerst acteer ik samen met mijn dochter en dat geeft wel een goed gevoel”, steekt Tanja van wal. “Voor mij begon het een negental jaar geleden. Peter Deman en Wim Vantomme wilden een toneeltje opvoeren ter gelegenheid van 20 jaar café ’t Hoekske en vroegen me om mee te spelen. Het werd echter een heus toneelstuk en ’t G.A.T. was geboren. Dit viel zo fantastisch mee dat ik, ondanks de drukte die toneel spelen met zich meebrengt, het niet meer kan missen.” Op enkele uitzonderingen na stond Tanja elk jaar op de planken en meestal met dragende rollen. Dit jaar is dit opnieuw het geval. “Je inleven in een ander personage vind ik schitterend. De volledige tekst van ons stuk staat op mijn gsm en ik verbind die met mijn autoradio terwijl ik naar mijn werk rijd. Op die manier studeer ik mijn tekst in. Het is druk wanneer je twee à drie keer per week moet repeteren, maar eenmaal je daar bent en je in je personage zit, krijg je een goed gevoel. ‘t G.A.T. is immers een super toffe bende. Het is vooral fijn de mensen aan het lachen te kunnen brengen.”

Dochter

Dit jaar staat ook Tanja’s dochter Maithe, die in haar laatste jaar zit aan het college te Ieper, voor het eerst op de planken. “Het is een droom die uitkomt” zegt ze enthousiast. “Van kleins af ging ik meer naar de repetities en werd ik gebeten door de microbe. Toen ik kleiner was mocht ik eens de gordijnen openen en kon daarna ook mee op scene. Fier als een gieter was ik. Ook in de lagere school was ik trots wanneer ik een rol mocht spelen. Ik had dan ook tegen mijn mama gezegd dat ik dat graag wou doen, en gelukkig was er dit jaar een rolletje vrij. Volgend jaar zou het misschien niet lukken door school. Maar het is echt fijn nu. Ik speel immers een 16 à 17 jarige. Tof is het zeker en als het lukt voor herhaling vatbaar. Wat ik zeker weet is dat de mensen zich zullen amuseren en veel lachen want het is een plezant stuk”, aldus Maithe.

Chateau Verhelstjes

Dit jaar speelt ’t G.A. T. Chateau Verhelstjes naar de klucht van ‘What’s up James’ van Julia Engelen in een bewerking en regie van Jo Lotegier. Niet minder dan 12 acteurs en actrices geven het beste van zichzelf. De voorstelling hebben plaats in OC ’t Gelevelt op 18 januari om 14.30 uur, 21 januari om 19.30 uur, 25 27 en 28 januari om 19.30 uur.

Ticketverkoop zaterdag 10 december van 10 tot 12 in café ’t Hoekse Daarna online via www.tgat.be