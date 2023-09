Mil Sinaeve brengt solovoorstelling SCHADE in Brugge: “Zelfgeschreven monoloog”

Op vrijdag 29 september speelt Mil Sinaeve om 19 uur zijn 40 minuten durende solovoorstelling SCHADE op het kunstenfestival Kunstenal Loodst in Brugge. “Het is een verhaal over het schipperen waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat”, vertelt de jonge acteur.

Mil Sinaeve (21) studeert Drama aan het Conservatorium in Antwerpen. Hij is de zoon van Wouter Sinaeve en Petra Man en hij heeft met Dre en Gust nog twee broers. “Ik ben intussen gestart aan mijn masterjaar”, vertelt hij. “Vorig academiejaar maakte ik de bachelorproef Kapsalon, met medestudent Nathan Christiaensen en regisseur Haider Al Timimi. Met dit stuk mochten we de voorbije maanden ook rondtoeren, vorig weekend nog in Kortrijk. Hiermee staan we eind oktober nog op Love at First Sight. Optreden in CC Het Perron in Ieper? Heel graag!”

Vrijdag 29 september staat hij met een zelfgeschreven monoloog SCHADE geprogrammeerd op Kunstenal Loodst in Brugge. “De eerste try-out was in Gent en daarna trad ik nog op in De Studio in Antwerpen en op de Gentse Feesten. Vrijdag volgt dus Brugge. Het is een gezellig festival met een zalig allegaartje van alle kunsttakken. Ook Nyk Dekeyser, met wie ik mijn allereerste project ooit deed, is daar aanwezig. Ik zal er in een loods spelen en de voorstelling duurt 40 minuten. Het verhaal is best persoonlijk. Het gaat over het schipperen tussen waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Een van de metaforen is de boom met zijn takken en wortels en het dreigende omvallen van de boom. De afstand Ieper en Antwerpen en de andere leefomgeving komen voor in het stuk. Ik voegde er uiteraard nog meer fictie en dramatiek aan toe. Er kwamen veel mooie commentaren. Het schrijven is niet per se mijn expertise, maar het is heel boeiend. Ik hoop dat ik het na Brugge nog verder kan spelen.”

Acteercarrière

Intussen bouwt Mil gestaag aan zijn acteercarrière. “De opnames van de langspeelfilm Skiff zitten erop. Ik speel de grote broer van Femke Van Hove, die in de knoop zit met zichzelf. Binnenkort komt ook Juliet uit op VRT MAX, waar ik de West-Vlaamse politiecollega mag spelen. Nog in 2024 zijn er twee theatervoorstelling: Dwarskijker met gezelschap De Rovers en Fight Night van Ontroerend Goed. Met beide voorstellingen zullen we tientallen keer op tournee gaan. Tot slot maak ik ook al werk van mijn masterproef. Het gaat over het bestaande stuk ‘Blauw of iets voor aan de muur’, van de Nederlandse Monique Merckx. Dit is een samenwerking met medestudent Tibbe Walckiers”, aldus nog Mil.