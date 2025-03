Mil Sinaeve (22) speelt in zijn thuisstad theaterstuk over vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Wist je dat in 1914 een kwart van de toenmalige Belgische bevolking op de vlucht sloeg? Het In Flanders Fields Museum in Ieper brengt met het project Ontheemd dat wat vergeten verhaal uit de Eerste Wereldoorlog in de aandacht. Het museum stelt dat door de massale grootte van deze vluchtbeweging, elke Belg vandaag een vluchtelingenverhaal in de familie meedraagt. Iemand die ook wat te vertellen heeft over het thema is acteur Mil Sinaeve (22), die je misschien kent van zijn rol in de politiereeks Juliet. Samen met compagnons de route Tibbe Walckiers en Mokhallad Rasem zet Mil een theaterstuk rond het vluchtelingenverhaal op poten.

In 1914 vluchtten anderhalf miljoen Belgen voor het oorlogsgeweld, één vierde van de toenmalige bevolking. Deze onderbelichte periode uit de Belgische geschiedenis is het thema waarrond het In Flanders Fields Museum (IFFM) vanaf het najaar verschillende initiatieven heeft ontwikkeld. Het hoogtepunt wordt de tentoonstelling ‘Ontheemd. De Belgische vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog’. Deze expo loopt van 4 oktober 2025 tot 14 juni 2026 en zal worden opgesteld in de Goliathzaal van de Lakenhallen. Het project krijgt een verlengde als wandeling langs betekenisvolle plaatsen in de stad.

Voor scholen zette het IFFM een dagprogramma op poten. Dat combineert een geleid bezoek aan de expo met een op maat gemaakte theatervoorstelling ‘Speel niet speelgoed’ van en door Compagnie Gérard. Dat toneelgezelschap bestaat uit Mil Sinaeve en Tibbe Walckiers. Mil Sinaeve (22), die we kennen van zijn rol in de politiereeks Juliet, woont al enkele jaren in Antwerpen, maar is een rasechte Ieperling.

Iedereen Beroemd

Mil is de zoon van Wouter Sinaeve, educatief medewerker van de Ieperse musea en ook gekend als de helft van het komiekenduo Iedereen Beroemd. “In het vierde leerjaar speelde ik in een kortfilm ‘I am Mil’. Die kortfilm was gebaseerd op ‘Een kind van de Westhoek’, een boek geschreven door mijn papa”, vertelt de twintiger. “Voor mij was dat het moment dat ik besefte dat ik acteur wilde worden.” Mil volgde in Brugge de richting Drama in het middelbaar onderwijs. Daarna ging hij naar het conservatorium in Antwerpen. “Daar leerde ik Tibbe kennen. We voelden al snel aan dat we samen dingen wilden doen en vandaaruit is ons gezelschap Compagnie Gérard ontstaan.”

“Voor mij was het logisch dat ik ooit nog iets zou doen rond de Eerste Wereldoorlog”, zegt Sinaeve. “Als Ieperling is het een onderwerp waar je wel vertrouwd mee bent. Maar ook via mijn vader leerde ik wel wat over de geschiedenis. Bij ons thuis werden de gesprekken rond vrede en oorlog nooit uit de weg gegaan. Uiteraard ben ik blij dat we nu dit stuk mogen maken.”

De voorstelling draagt de titel Speel niet speelgoed. “Voor de voorstelling zijn we in de kazematten van Ieper beland”, aldus Mil. “We vertrekken vanuit de verhalen van vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. We laten de toeschouwer zien hoe wij naar het onderwerp kijken en wat we ermee doen.”

Onderzoeksproject

Voor het stuk riepen Mil en Tibbe de hulp in van hun voormalig docent Mokhallad Rasem. Met z’n drie maken ze de voorstelling onder de vleugels van het theatergezelschap de Roovers, waar Mil ooit stage liep. “Het is de bedoeling dat we het stuk voor scholen brengen, maar er zijn ook al enkele avondvoorstellingen gepland”, klinkt het. “We willen ‘Speel niet Speelgoed’ ook aan een volwassen publiek tonen.”

Het IFFM koppelt aan het thema ook een onderzoeksproject. “We brengen in aanloop van de tentoonstelling het erfgoed van Belgische vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog in kaart”, zegt museumdirecteur Stephen Lodewyck. “Dit onderzoeksproject focust op het capteren en bewaren van vluchtverhalen, zowel uit officiële archieven als via persoonlijke getuigenissen en familie-erfgoed. Het museum doet een oproep aan wie thuis brieven, dagboeken, foto’s of voorwerpen heeft, of verhalen kent over Belgische vluchtelingen, om bij te dragen aan de tentoonstelling. Je kan het museum bereiken via een invulformulier op de website of via telefoon 057/23.94.50.