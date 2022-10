‘Mijn naam is Anastasia’ door jeugdtheater Scherven en De Gebroken Spiegel in Bellegem

‘Mijn naam is Anastasia’ is een Bellegemse creatie. Filip Deprez (59) schreef het familiestuk. Jef Depaepe (69) en Alieke Vroman (24) zijn de regisseurs. Het toneelstuk is een co-productie van Jeugdtheater Scherven en De Gebroken Spiegel. In totaal staan 50 acteurs op de planken. De jongste is 10 jaar en de oudste is 70 jaar.

Op 15 maart 2019, tijdens de coronaperiode, is het schrijfproces gestart en Filip schreef tot Vaderdag 2019 aan het stuk. Hij schrijft geen bepaalde rol voor een bepaald persoon. “Die rolverdeling deden we door de corona virtueel. Met een comité. Deze meeting duurde maar liefst vier uur. We moesten 50 rollen invullen waarvan 36 acteurs met een sprekende rol”, vertelt Filip.

“De 50 acteurs en 50 medewerkers vormen een fantastische ploeg. Al maanden zijn ze samen bezig aan iets moois. Het is als een grote familie. We zijn er terecht trots op”, zegt Alieke. “Als regisseur is het een luxe van zoveel medewerkers achter je te hebben zonder dat je je zorgen hoeft te maken”, voegt Jef eraan toe. Het toneelstuk vertelt het verhaal van een oude tsaar uit Rusland die 450 jaar wordt en een opvolger zoekt. Hij zet het in de kranten. Nicòla van de Italiaanse familie Romano besluit mee te kandideren en te verhuizen, maar…

Het stuk wordt gespeeld in OC De Wervel Bellegem op 7, 8, 14 en 15 oktober telkens om 19.30 uur. Op 9 oktober om 15 uur.

