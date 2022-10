Meulebekenaren weer op Landjuweelfestival

Toneelacteur Filip Vanderbeke uit Meulebeke is voor de derde maal laureaat voor het Landjuweel. En Meulebekenaar Steven Duyck mag als regisseur zijn tweede Landjuweelselectie op zijn hoed prikken.

In 2012 was Filip Vanderbeke voor de eerste maal laureaat. Samen met Renate Leconte en Christ Bovyn gaf hij op de planken van de Minard in Gent gestalte aan het stuk ‘Rust’, waarmee ze provinciaal laureaat werden en de cultuurprijs van de stad Roeselare in ontvangst namen. Meteen was het duidelijk dat het toneelgezelschap De Koninklijke Sint-Michielsgilde uit Beveren-Roeselare de wind in de zeilen had.

In 2019 was het opnieuw raak, zowel voor Filip Vanderbeke als voor regisseur Steven Duyck, die samen met Mieke Wylin, Stijn Minne en Renate Leconte in Brussel het stuk ‘Gras’ tot leven brachten. En toen kwam corona. Filip, Steven en Mieke waren net gestart met de repetities van ‘Blackbird’. “Het stuk vergde meer dan twee jaar voorbereiding”, aldus Filip. “We repeteerden via videocall, in de tuin bij temperaturen van 5°C, bij iemand thuis op anderhalve meter afstand van elkaar… Het stuk brengt de confrontatie tussen een man en vrouw die na heel wat jaren opnieuw oog in oog staan met elkaar met een heleboel beklemmende vragen en waarbij men op zoek is naar de waarheid.”

In juni 2022 kregen Filip, Mieke en Stijn te horen dat ze opnieuw laureaat waren voor het Landjuweelfestival. (LB)