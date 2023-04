Met comedian Jonathan op date (maar die heeft nu wel sinds kort een lief)

Roeselarenaar Jonathan Tanghe (27) is al vier jaar bezig zich een weg te banen in het wereldje van de (stand-up) comedy en heeft nu ook nieuwe show uit waarin hij het onder meer heeft over zijn date-ervaringen. Maar hij is niet meer single. “Sinds afgelopen weekend is er inderdaad iemand…”

Jonathan Tanghe (27) staat graag op een podium. Eerder deed hij al toneelervaring op, maar ondertussen heeft hij ook al naam gemaakt als MC. De MC is de man of vrouw bij een comedy-avond tussen de verschillend optredens de boel aaneen praat en daarbij uiteraard ook geen grapjes schuwt. “Het is het ideale leerplatform. Je kunt er heel wat uit proberen,” zegt hij.

Jonathan huist in de buurt van Schiervelde en studeerde af in de farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie. Hij is als laborant nu aan de slag bij Cargill in Izegem en werkt er in een ploegensysteem. “Best belastend voor lichaam en geest”, zegt hij daarover. Maar het ploegenwerk geeft hem ook ruimte om te schrijven aan zijn shows, iets wat hij vaak ook buitenshuis doet. In Izy Coffe bijvoorbeeld in de Noordstraat. “Als ik mensen zie passeren, kan dat soms al inspiratie geven.”

Mensen gelukkig maken

Zijn debuut maakt hij in Bierologie, het studentencafé in Gent. “Ik heb er nog gewerkt en ben er ook wel eens vaker zat geweest”, blikt hij terug. “Maar ik zette er een comedy-avond op poten en trad er zelf ook al eens op. Iemand doen lachen is niet evident, het is de moeilijkste emotie om op te wekken. En als comedian weet je dat je maar één opdracht hebt, de mensen aan het lachen brengen. Maar als dat lukt, geeft het een goed gevoel. De mensen zien er gelukkig uit.”

Na al die jaren heeft Jonathan al wat materiaal bijeen geschreven, maar dat heeft hij nu gebundeld in een show van een half uurtje. “De werktitel is ‘Jonathan op Date’, omdat ik daar wel ervaring mee heb. Ik deed ook enkele speeddates en dan komen allerhande onderwerpen aan bod. Ze willen weten welk werk je doet, wat je hobby’s zijn en vooral ook of je een kinderwens hebt. Uitstekende inspiratie voor heel wat moppen en grappige situaties, al wisten die dames niet dat ze vaak voer voor mijn shows aanleverden. Of ik verborgen hield dat ik comedian was? Nee, ik vertelde het vaak. En als ze het niet geloofden zei ik dat het ‘voor de grap’ was. Maar ik moet toegeven, sinds afgelopen weekend ben ik niet meer single. Er is iemand in mijn leven.”

De Mooie Molen

Samen met Franky Ledoux organiseert Jonathan ook comedy-avonden in café De Mooie Molen in Roeselare en het zaaltje van café Astoria in Lauwe. “Daar nodigden we al heel wat grote namen uit, van Freddy De Vadder tot David Galle. Maar Jonathan heeft ook een neus voor jong talent”, geeft Franky mee.

Jonathan: “Vlaanderen hinkt een stuk achterop op vlak van comedy als ik dat vergelijk met de andere landen en West-Vlaanderen is dan nog het minst bedeeld. In steden als Gent en Antwerpen vind je heel wat plaatjes waar er optredens zijn. Wij proberen hier in onze regio dat hiaat wat in te vullen. Daarom hebben we met Vo De Klucht onze eigen vereniging opgericht.”

Bruistheater

Maar Jonathan is ook een van de oprichters van het Bruistheater. “Met Mattijs Degrande, Kevin Pottier en Barbara Loots schreven we zelf een stuk, om te lachen uiteraard. We voerden dat ook zelf op, maar omdat mijn drie andere collega’s met andere projecten bezig waren, gingen we met andere mensen verder onder een regie van Coralie Morisse. In het eerste stuk overleed Kevin, in het tweede stuk was er de rouwmaaltijd onder de naam Doodgezwegen. Ons volgende stuk wordt er eentje die je naar de keel grijpt, niet om te lachen dit keer dus.”

Komende weken en maanden staan voor Jonathan nog heel wat optredens ingepland. “Soms ook wat verder van huis”, zegt ie. Maar gezien hij geen rijbewijs heeft mag zijn copain Franky dan ook vaak eens chauffeur spelen. “Ik heb nog geen tijd gehad om dat te halen”, lacht Jonathan. En op mijn werk geraak ik met de trein, de afstand tussen mijn woning en het station in Roeselare leg ik te voet af. Het is maar 20 minuutjes wandelen.”