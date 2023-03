Méraud (12) schittert in musical Red Star Line: “Al van toen ze 2 jaar was, wisten we: dit wordt een podiumbeest”

Méraud Colman (12) uit Anzegem schittert deze dagen op de planken van Red Star Line, de musicalproductie van Studio 100. Het is haar eerste professionele productie, maar het kijkt alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. “Zenuwen? Nee hoor. Ik kijk gewoon niet naar het publiek”, lacht Méraud.

De ouders van Méraud waren apetrots op de première van Red Star Line. “Echt kijken naar de musical hebben we niet gedaan”, lacht mama Helena Festjens. “We waren vooral de hele tijd aan het zoeken naar onze dochter op het podium. De meeste kinderen hebben meerdere rolletjes, sommige wisselen zelfs acht of negen keer van kostuum in één voorstelling.”

Zwart en blond haar

Méraud speelt onder andere de dochter van een Joods gezin en dan heeft ze zwart haar. “Even later zien we haar als dochter van een eenvoudig boerengezin. Dan is ze weer blond. Het was dus een uitdaging om haar telkens meteen te spotten… We zijn ondertussen een tweede keer gaan kijken, deze keer om echt van het spektakel te genieten. Want dat is het ook echt wel, net als de vorige musicals 40-45 en Daens.”

Voor Méraud breekt alvast de drukste periode uit haar nog jonge leven aan. “Voor de repetities trokken we drie keer per week naar Puurs, maar nu is het zelfs zes dagen op zeven”, vertelt ze. “Meteen na school vertrekken we en dan maak ik mijn huiswerk zoveel mogelijk in de auto.” Maar te veel wordt het haar niet: ze geniet met volle teugen.

“Sinds kort volgt Méraud ook lessen bij de musicalproductiehuizen Deep Bridge en Fabric Magic.” – mama Helena

“Toen ze amper 2 jaar was, hadden we al door: dit wordt een podiumbeest”, zegt mama Helena. “We merkten al heel snel dat ze op dat vlak anders was dan andere kindjes en bijvoorbeeld ook haar oudere zus. Kinderen zijn vaak verlegen, stoppen zich wat weg in een hoekje. Als hen iets gevraagd wordt in een groepje of in de klas, zijn ze soms wat onzeker. Maar Méraud stond overal vooraan en sprak al heel vroeg duidelijk en in volzinnen.”

Podiumkunsten

Daarom besloot het gezin Colman dat talent al vroeg verder te ontdekken. “Op die leeftijd zijn er nog niet veel mogelijkheden voor podiumkunsten, maar in Anzegem vonden we wel een muziekschool waar ze als kleuter terecht kon voor woord en drama. Dat viel zo goed mee en ze deed dat zo graag dat er vanaf dan alleen maar extra lessen en cursussen bij kwamen. Naast woord en drama ook zang en dans. Sinds kort volgt ze ook lessen bij de musicalproductiehuizen Deep Bridge en Fabric Magic.”

“Later wil ik graag hoofdrollen krijgen in musicals, zoals Jelle Cleymans” – Méraud

Dankzij die lessen kwam Méraud bij de audities van de musical Red Star Line terecht en werd ze uiteindelijk geselecteerd om mee te doen. “Toen we bij de audities de planning door kregen, wisten we al hoe vaak we naar Puurs zouden moeten. Héél vaak en het vraagt dus wel een groot engagement van ons gezin, maar we hebben beslist haar dit te gunnen. Ze doet het zo graag en ze kan het blijkbaar ook wel goed. Ze wil er later ook graag in verder gaan, dus willen we dit nu aftasten om te zien of het iets voor haar zou zijn.”

Gezonde stress

Méraud heeft in elk geval al een heleboel fans. “Veel familieleden komen kijken. Maar evident was het niet voor iedereen om aan tickets te raken: tegen dat we doorkregen in welke voorstellingen ik meedoe, waren er al veel tickets verkocht. Ondertussen zijn er al 200.000 tickets verkocht. Met mijn vriendinnen van het zesde leerjaar in het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem gaan we samen kijken naar een voorstelling waar ik zelf niet in meedoe. Zo kan ik zelf ook eens kijken naar de musical.”

Stress heeft Méraud dan weer niet. “Ik heb een beetje gezonde stress. Ik probeer ook niet te veel naar het publiek te kijken en dan lukt het prima om niet nerveus te zijn. Mijn ouders zoek ik niet in het publiek, dat zou mij te veel afleiden. Ik vind het in elk geval superleuk om te doen. Later wil ik graag hoofdrollen krijgen in musicals, zoals Jelle Cleymans bijvoorbeeld.” (JM)