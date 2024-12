Meer Vreugde opent toneelseizoen met ‘Remember Me’: “Lelijk kan ook mooi zijn”

Theater is een vast gegeven op de Oostrozebeekse cultuurkalender. De eerste voorstellingen komen er al aan vanaf 7 december en daarvoor zorgt toneelvereniging Meer Vreugde met ‘Remember Me’. Hiervoor wordt een beroep gedaan op huisregisseur Jan Vanaudenaerde.

Voor het eerst in de geschiedenis van Meer Vreugde wordt volledig en resoluut de kaart van de jeugd getrokken. “In het recente verleden werden wel eens enkele jonge gasten ingepast in een productie en daaruit groeide de overtuiging om hen eens de kans te bieden in een eigen stuk”, legt Bernadette Damman uit. “De vraag was echter welk soort stuk? Wij kozen er meteen voor dat het geen vrijblijvend verhaaltje mocht worden. Geen sprookje maar een stuk dat nauw aansluit bij de leefwereld van de jongeren en hun entourage. Het mocht evenwel grappig zijn, een beetje pakkend en soms wat hard.”

Kansen

Wat de inhoud van het stuk ‘Remember Me’ betreft kunnen we alvast verklappen dat het stuk zich afspeelt in een middelbare school waar één van de leerlingen gepest wordt, zeg maar gruwelijk gepest. Niemand lijkt iets in de gaten te hebben, behalve twee figuren die waken over tijd, toekomst en verleden. De pesters en de studiebegeleider zijn zich van geen kwaad bewust. In ‘Remember Me’ wordt dus een thema onder de loep genomen dat jammer genoeg nog altijd brandend actueel is.

Regisseur Jan Vanaudenaerde is in zijn nopjes met de keuze van dit stuk. “Ik hou eigenlijk van harde, rauwe maar tegelijk grappige passages op de scène. Ik zou zeggen durf maar eens lelijk te zijn op het toneel, dat kan ook mooi zijn. Ik ben bovendien ook een fervent voorstander om potentiële acteurs en actrices kansen te beiden. Wanneer de we de toekomst van Maar Vreugde willen verzekeren dan is nieuw talent absoluut noodzakelijk”, besluit een enthousiaste huisregisseur Jan Vanaudenaerde.

De voorstellingen lopen in oc Mandelroos op 7, 8, 9, 12 en 14 december om 20 uur. Tickets en info via www.meervreugde.be. De voorstelling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.