Meer Vreugde brengt knotsgekke ‘Smalltown’

De coronapauze heeft toneelvereniging Meer Vreugde blijkbaar deugd gedaan. Het bestuur maakt zich binnenkort op voor de tweede productie. Na de succesvolle soap legt huisregisseur Jan Vanaudenaerde de laatste hand aan het knotsgekke stuk ‘Smalltown’.

Regisseur Jan Vanaudenaerde en Bernadette Damman, die instaat voor de productie, geven wat toelichting bij ‘Smalltown’. De opvoering is eind maart te zien in Mandelroos. Heel wat nieuwe gezichten, onder wie zelfs twee 12-jarigen, duiken op.

“Ik had dit stuk al een tijdje liggen en had het ooit al eens geregisseerd in Vichte. Ik moet zeggen dat het een fantastisch leuk en mooi stuk is dat ooit in Oostrozebeke gespeeld moest worden. Dergelijke stukken kan je immers niet overal brengen. Het gaat om een opvoering die in deeltjes getrokken wordt, maar alle stukjes houden verband met elkaar en zijn verbonden met familiale toestanden. Het kan gaan over vreemd gaan, een kat die gestorven is, mensen die sterven op een vreemde manier… allemaal toestanden die zich haast in elk Belgisch dorp afspelen. Het stuk is trouwens gesitueerd in een klein dorp van pakweg 500 inwoners waar iedereen elkaar kent en waar iedereen alles van elkaar weet. Het is dus heel herkenbaar en bovendien wordt in het West-Vlaams gespeeld. Het is eigenlijk een komedie doorspekt met best wat zwarte humor.”

Primeur

Nieuw bij dit stuk is dat er voor de allereerste keer samengewerkt wordt met een koor. Achter een wit doek op de scène staat een koor dat geregeld een ondersteunend liedje zingt waarvan de inhoud ook te maken heeft met het stuk zelf. Voor Oostrozebeke is dit echt een primeur. “Voor mij is dit ook een ideaal stuk om een paar beginnende acteurs in te passen.”

“Of ik iets kwijt kan over de locatie? Het stuk kan echt overal gespeeld worden. Het kan in de tuin, thuis in de woonkamer, langs de straat in een dorp of in Blankenberge. Het wordt gebracht op verschillende locaties en het zit boordevol alledaagse situaties.”

De acteurs die de scene zullen bevolken zijn Tim Buyck, Evy Debrabandere, Bjorn Vanhastel, Lien Lampaert, Linda Devolder, Maddy Decraemer, Dave Maertens, Nora Derveaux, Laure Coudijser en het ondersteunend koor Terpsichore. De tickets kosten 10 euro en 8 euro voor senioren. Er wordt gespeeld in Mandelroos op 25, 26, 27 30, 31 maart en 1 april telkens om 20 uur en op zondag om 18 uur. (CLY)

Tickets en info op www.meervreugde.be.