Meer dan duizend aanwezigen voor Onder Ons Geluwe

In het GC Gilwe in de Wervikstraat speelde de koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe (KTOOG) vijf keer de komedie ‘De vrek van Molière’ en dat was goed voor maar liefst meer dan duizend aanwezigen. In de rijke geschiedenis van de toneelgilde was dit het derde stuk van Molière, in trouwens telkens een andere zaal.

De eerste keer was dat in de in de volksmond Sint-Jozefszaal (Berkenhof) en later Ter Linde. Ondertussen ligt de volgende voorstelling al vast. In uitgesteld relais wordt dat in maart de tragikomedie Dwars. Door corona schrapte Onder Ons uit Geluwe tot tweemaal toe de vijf voorstellingen in toen nog de polyvalente zaal Ter Linde. Eerst in maart 2020 en dan in september. Omwille van de veiligheid van de bezoekers en spelers en een veelvoud aan zeer terechte regelgeving werd toen alles tijdens de pandemie geschrapt. De tickets werden terugbetaald.