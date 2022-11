Mauro Degroote uit Deerlijk speelt hoofdrol in familiespektakel ‘Charlie and the Chocolate Factory’: “Droom werd werkelijkheid”

Voor Mauro Degroote (12) gaat een lang gekoesterde droom in vervulling. Hij mag de hoofdrol spelen en wordt ‘Charlie Bucket’ in het groots familiespektakel ‘Charlie and the Chocolate Factory’ dat op zaterdag 10 december in première gaat in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Samen met een rist musicaltoppers mag de jonge Deerlijknaar het publiek meenemen in de knotsgekke wereld van Willy Wonka’s chocoladefabriek.

Acteren, regisseren, schitteren in films… Het is altijd een droom geweest van Mauro Degroote. Na een lange voorbereidings- en selectieweg te hebben afgelegd, wordt die droom nu ook werkelijkheid. “Op een podium staan heb ik altijd graag gedaan”, start de eerstejaars van de secundaire Freinetschool ’t Vier in Kortrijk zijn verhaal. Samen met papa Geoffrey Degroote, mama Dagmar Lefevre en jongere zus Emilia woont Mauro in De Taeyelaan in Deerlijk.

“Tijdens de paasvakantie heb ik een musicalkamp gevolgd in de Deerlijkse Balletschool Raymonda, waar mijn zus ook dansles volgt. Ik mocht de hoofdrol spelen in Pinokkio… Dat werd een meevaller. Blijkbaar zag danspedagoge-choreografe enig talent in mij want ze stelde voor om een filmpje te posten en mij kandidaat te stellen voor een rol(letje?) in de musical ‘Charlie and the Chocolate Factory… Daarmee is het allemaal begonnen. Dat het uiteindelijk zo’n vaart ging lopen, had ik misschien wel stilletjes gehoopt maar uiteraard nooit verwacht…”

Selecties

“Er bleken bij de start bijna tweeduizend kandidaten te zijn maar dat aantal was na het bekijken van de inzendingen al flink gereduceerd. We zijn uiteindelijk met zowat 300 gegadigden aan het avontuur begonnen. De voorbije maanden hebben we al een spannend traject afgelegd: audities, selectierondes, een bootcamp, optreden tijdens ‘One Night Only’ en het Cultuurweekend in Antwerpen… Begin september schoten we nog met 19 kandidaten over en hadden we zekerheid van een plaats in de musical.”

“Dan zijn we beginnen repeteren met de kindercoaches van The Musical Academy en het artistieke team van ‘Charlie and the Chocolate Factory’. We werden intensief voorbereid op de tv-show ‘Meet the Charlies’, die op 22 oktober werd opgenomen met een live publiek en een live band en vanaf dinsdag 8 november wordt uitgezonden op Pickx+ van Proximus. Die avond besliste het creatieve team van de musical welke 3 kinderen de rol van Charlie gingen krijgen en wie naar het kinderensemble ging verhuizen.”

Hoofdrol

“De battles waren superspannend. Ik kreeg als eerste mijn naam te horen. De ontlading en euforie waren compleet. Zo gelukkig was en ben ik nog altijd. We werden met zijn drieën gekozen en mogen afwisselend – omwille van de wet op de kinderarbeid – de felbegeerde hoofdrol van Charlie Bucket vertolken… De 16 andere kandidaten mogen zich allemaal al zingend en dansend uitleven als Oompa Loompas.”

De regie van de musical is in handen van Stany Crets. Nordin De Moor neemt de rol van Willy Wonka voor zijn rekening. Tot de cast behoren verder onder meer sopraan en klassiek pianiste Astrid Stockman, Yemi Oduwale (‘Dertigers’), Sali Haidara (#LikeMe), Koen Van Impe (Grandpa Joe) en Hans Peter Janssens (Mr Salt) en andere musicaltoppers. “De musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’ is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Roald Dahl”, gaat Mauro verder.

Charlie

“Het is het verhaal van Charlie Bucket, een arme jongen die samen met zijn ouders en zijn vier grootouders in een klein huisje woont. Het enige inkomen dat de familie van zeven heeft, komt van de vader, die dopjes op tandpastatubes draait in een fabriek. In de stad waar Sjakie woont, vlak bij zijn eigen huis, staat de beroemde chocoladefabriek van Willy Wonka, die bekend staat als de beste producent ter wereld van chocola en ander snoepgoed. Hij opent de poorten van zijn mysterieuze fabriek, maar alleen voor enkele gelukkigen. De jonge Charlie en vier andere gouden ticketwinnaars beleven een onvergetelijke reis in de wondere wereld van Willy Wonka’s chocoladefabriek…”

“Vanaf 31 oktober startten we met de volledige cast met de echte repetities voor de musical. Vermits ik quasi voortdurend op het podium sta, moest ik wel een heel lijvige tekst memoriseren. Dat is ondertussen helemaal geen probleem meer. Tijdens de heen- en terugweg van en naar Antwerpen studeer ik telkens wat bij. Mama en papa hebben ondertussen niet de minste moeite meer op de route naar Antwerpen te vinden (lacht)… De repetities zijn heel intens. De lat ligt hoog. Het moet gewoon perfect zijn…”

Drukke tijden

“Het zal heel druk blijven tot aan de première. Er zijn repetities op woensdag, vrijdag en zondag. Dat heeft uiteraard gevolgen voor mijn studies. Het is een kwestie van goed plannen. Dat lukt voorlopig wonderwel want mijn jongste schoolresultaten waren schitterend… Er staan in totaal 39 opvoeringen op het programma. Na de Stadsschouwburg in Antwerpen zijn we met de hele groep nog te gast in Capitole in Gent en Trixxo Theater in Hasselt. Ik zie het helemaal zitten om als Charlie het publiek mee te nemen in de knotsgekke wereld van Willy Wonka’s chocoladefabriek.” (DRD)

Mauro Degroote mag als Charlie Bucket de hoofdrol vertolken in het groots familiespektakel ‘Charlie and the Chocolate Factory’ dat op zaterdag 10 december in première gaat in de Stadsschouwburg in Antwerpen. (Foto DRD)