Marks Amateur Toneel brengt ‘De Klusjesman’

Het Marks Amateur Toneel brengt het toneelstuk ‘De Klusjesman’. Deze komedie wordt gebracht door acht acteurs, waarvan Julie Labaere, Liese Deslee en Sophie Servaege hun debuut maken.

Het Marks Amateur Toneel, kortweg ‘MAT’, bestaat 32 jaar en telt dertig leden. Een van de acteurs is Peter Deslee (60). Hij stond mee aan de wieg en is de enige van die groep die nu op het podium staat.

Peter is voornamelijk regisseur. “Ik regisseerde al 33 stukken, onder andere in Vichte, Ingooigem, Gent, Bavikhove en Waregem. In dit stuk speel ik samen met mijn dochter Liese. Zij is één van de drie debutanten. Vroeger had het Marks Amateur Toneel ook een jeugdwerking, maar deze ligt al enkele jaren stil. We hadden voorheen met ‘MAT’ twee voorstellingen per jaar, maar momenteel zijn er enkel voorstellingen in het najaar”, weet Peter te melden.

Filip Destoop (68) uit Waregem regisseert het toneelstuk. Hij is de huisregisseur van het toneelgezelschap KVG Toneelvrienden uit Desselgem. Het is de eerste maal dat Filip een stuk regisseert voor het Marks Amateur Theater. “Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen”, aldus de regisseur.

Landloper

“In het stuk ‘De Klusjesman’ krijgt een uitgeverij, uitgebaat door een vrouw, op een dag het bezoek van een landloper die op zoek is naar onderdak. Die landloper blijkt haar ex te zijn, die totaal aan de grond zit en een job zoekt. Hij krijgt een job, maar niet deze die hij verwacht. De ex was de vroegere ceo van de uitgeverij. De grote baas van weleer, mag nu klusjesman spelen”, vertelt regisseur Filip. MAT opteert dus opnieuw voor een komische voorstelling. “Als je serieuze stukken speelt voor 60 man of een komisch stuk voor 200 man, dan is de keuze snel gemaakt”, vinden de acteurs. Deze keer moet het toneelgezelschap het decor tussen twee voorstellingen door afbreken voor een andere activiteit in de zaal. Daarnaast kan de zondagnamiddagvoorstelling ook niet doorgaan. Dit allemaal door dubbele boekingen.

Voorstellingen van ‘De Klusjesman’ vinden plaats in het O.C. in de Hellestraat 6 op vrijdag 18, zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 november, telkens om 20 uur. Toegang bedraagt 9 euro. Kaarten reserveren mits betaling op rekeningnummer BE34 7384 1823 2090 met vermelding van naam + datum opvoering. Er zijn ook kaarten te verkrijgen bij de leden van MAT of de avond zelf aan de deur.