Mark Vantieghem stopt na 25 jaar met toneelspelen: “Tijdens de repetities vorm je samen een familie”

Mark Vantieghem stond 25 jaar lang op het podium met toneelkring ‘Nut en Vermaak’ van de Burgersgilde uit Lichtervelde. Eind februari speelde hij voor het laatst mee. “Op het toneel leerde ik ook mijn vrouw Sonja kennen”, lacht Mark.

“Vijfentwintig jaar is een mooie periode om af te sluiten”, zegt Mark Vantieghem (56). Het was in de toneelkring dat hij vele jaren geleden zijn echtgenote Sonja Vankeirsbilck (55) leerde kennen. “Ik speelde een rol samen met Sonja in het stuk De Doodskopvlinder. Een ernstig stuk, want na iedere voorstelling waren er traantjes bij mij. We kenden elkaar al van in het toneel, maar na die voorstelling werden we een koppel.”

“Zeg nooit, nooit. Toneel is een microbe. Eens je die te pakken hebt, blijft die in je hangen. Ik zou nu een muziekinstrument willen leren spelen. Liefst doedelzak, maar het schijnt dat dat moeilijk is en je kan hier ook nergens in de buurt lessen volgen. Daarvoor zou ik naar Ieper moeten. En Italiaans leren spreken, dat staat ook op mijn lijstje.”

“Ik ben niet bang om in een zwart gat te vallen. Sinds tien jaar doe ik het licht en geluid voor de toneelkring, en dat blijf ik voortdoen. Dit jaar was het een beetje een uitdaging, want voor de eerste keer vond de voorstelling plaats in cultuurhuis De Keizer. De mensen van daar hebben ons wel goed bijgestaan”, gaat Mark voort.

“Ik heb veel nieuwkomers zien passeren, en er veel zien weggaan in die 25 jaar. Niettemin hangt er altijd een goeie sfeer in de groep. Je oefent meer dan drie maanden samen aan een stuk, en in die maanden voelt het als een familie. Ik heb nooit geweten dat het slecht ging.”

Debuut

“Vroeger speelden we twee stukken per jaar, nu vinden ze niet genoeg spelers meer daarvoor. Mijn eerste theaterstuk was Zacht en eervol, een theaterwandeling over de oorlog. Het was ijskoud toen, en ik speelde samen met Sonja in de tuin van Benedict Wydooghe. Zij was een prostituee en had mij, een Duitse soldaat, vermoord. Toen het publiek arriveerde, werden de spots op mij gericht en vertelde ik mijn verhaal. Dat was een heel mooie belevenis”, besluit Mark.