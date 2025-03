Marc speelt al 50 jaar toneel bij De Boskanters: “Begonnen in de tuin van de poaters”

Toneelgroep De Boskanters is een amateur toneelgroep uit Poperinge en bestaat dit jaar 50 jaar. In de paasvakantie brengen ze telkens een nieuw stuk in het lokale dialect. Tijdens acht voorstellingen brengen ze hun nieuwste productie ‘B&B Stille rust’. Marc Butstraen is al 50 jaar voor en achter de schermen actief binnen De Boskanters. In zijn jubileumjaar neemt hij een zware rol voor zijn rekening.

“De toneelgroep De Boskanters ontstond in 1975, en dit in de tuin van de poaters van de Sint-Sixtusabdij. Daar stond het kleine toneelzaaltje dat mocht gebruikt worden door de jeugdbeweging, die toen onder leiding stond van meester Didier Carton. Het idee kwam spontaan om misschien eens toneel te spelen voor de mensen van de paterhoek. Zo kwam de eerste productie tot stand: ‘De Nieuwe Kerstmis’, gespeeld tijdens de kerstperiode”, legt Marc Butstraen (70) uit. Hij woont in Westvleteren en was jarenlang ambtenaar. “We waren onmiddellijk enthousiast met dit initiatief en ook de plaatselijke bevolking kon het wel smaken.”

Tien jaar na de oprichting verhuisde de vereniging naar de overkant, in de zaal van het plaatselijke schooltje. “Door verbouwingen aan de zaal in 2018 was deze niet meer geschikt om toneel in op te voeren, dus weken we uit naar Poperinge”, vult Patrick Rassalle van De Boskanters aan. “Ondertussen spelen we de 48ste productie en door onze 50ste verjaardag kunnen we de titel ‘koninklijk’ aanvragen. We moeten bewijzen dat onze vereniging 50 jaar onafgebroken bestaat en dat kunnen we doen onder meer aan de hand van krantenknipsels. Gelukkig hebben we Marc die al 50 jaar meedraait én die heel wat krantenknipsels, folders en affiches verzameld heeft.”

Zwart-wit foto uit 1975 waar Marc links bovenaan staat met de regisseur. © gf

Hoofdrollen

“Gedurende die 50 jaar ben ik altijd lid geweest van De Boskanters, maar ik stond niet bij elke productie op de planken. In 2010 stond ik voor de laatste keer op het podium tijdens ‘Vraag het maar aan de facteur’, maar dit jaar waag ik me nog eens op de planken. Het is een zware rol. Om te weten welke rol dat is, moeten mensen maar komen kijken”, lacht Marc.

“Mijn favorieten zijn misschien wel de hoofdrollen die ik mocht vertolken. In 1976 tijdens ‘Peerken de sukkeleer’, in 1991 met ‘De parel van het huis’ en in 1993 met ‘Grote schoonmaak’. Ook de stukken uit 1979 ‘De laatste tocht’, 1990 ‘Tango Tango’ en 1994 ‘Hotel op Stelten’ waren mooie producties”, vertelt Marc. “Waarom ik al 50 jaar lid ben? Het is een zekere nostalgie en zeker ook liefhebberij, anders zou je het niet zolang doen. Ik heb bewondering voor mensen die spelen en de vrije tijd die ze erin steken. Het is puur en echt. In de beginjaren waren het bijna uitsluitend mannen die meespeelden en vanaf 1982 waren we gemengd. De eerste jaren brachten we kerststukken, later boerenstukken en nu blijspelen. Je moet mee met de tijd en dat doen we ook goed.”

Midden achteraan zien we Marc. Een foto uit 1977. © gf

Verjonging

De vereniging telt 35 spelers en medewerkers. Tijdens de paasvakantie brengen De Boskanters ‘B&B Stille Rust’. “Een echtpaar woont naast hun funerarium ‘Eeuwige Rust’. Nu hun dochter getrouwd is, komen er enkele kamers vrij bij hen thuis en openen ze hun B&B ‘Stille Rust’. Een B&B naast een funerarium vraagt om problemen. Manlief komt een bed tekort in het funerarium en er is een kamer vrij in de B&B … tot die verhuurd wordt … en dan is het over met de ‘stille’ rust”, legt Patrick het verhaal uit.

De spelers zijn Sabine Derck, Ellen Masschelein, Patrick Rassalle, Christophe Vandeputte, Stefan Vandeputte, Ulrike Orbie, Marc Butstraen, Thierry Naert, Athina Bequoye, Rebekka Faes, Ines Camerlynck en Gauthier Verhaest. Christophe Vandeputte staat ook in voor de regie. Er staan drie nieuwe spelers op het podium. Een nieuwe generatie is nodig en dat lukt ons aardig.”

De Boskanters spelen in zaal Avowest (Schipvaartweg 10 in Poperinge) op zaterdag 5 april (20 uur), zondag 6 april (18 uur), woensdag 9 april (20 uur), vrijdag 11 april (20 uur), zaterdag 12 april (20 uur), vrijdag 18 april (20 uur), zaterdag 19 april (20 uur) en paasmaandag 21 april (15 uur). Een ticket kost 10 euro.

Info en tickets: www.boskanters.be