Marc Debergh werkt aan stuk voor Toneelkring T72

Net voor het leven stil viel door corona in maart 2020 speelde Toneelkring T72 zijn laatste stuk. In maart 2025 speelt de toneelkring opnieuw in Krombeke, waarbij bezieler Marc Debergh (68) de manager is van een nieuwe groep medewerkers. Bezeten door toneel speelde Marc vroeger ooit kerstspelen met hemzelf als verteller.

Net voor de lockdown in maart 2020 speelde T72 een laatste maal en toen begon feitelijk de miserie voor de vereniging. “Eind 2020 wilden we weer repeteren voor een nieuw stuk in 2021, maar toen was corona er opnieuw als spelbreker. Sommige acteurs zagen het toen evenwel niet meer zitten”, vertelt Marc Debergh. “Tot er dit jaar een theaterwandeling was in Poperinge, waaraan diverse spelers deelnamen. En tussen oud-medewerkers van T72 werd toen gesproken over een herstart. Nog voor de zomervakantie staken enkelen de koppen bijeen en blijkbaar was er nog voldoende bereidwilligheid om de Krombeekse toneelvereniging herop te starten.”

Nieuwe stuurgroep

“Er is nu opnieuw een stuurgroep opgericht en in maart 2025 brengen we het stuk De Kennismaking, ook bekend als Hupkens & Hupkens met zes toneelspelers op de planken in Krombeke. Tickets zullen online te verkrijgen zijn via Ticketwinkel en vermoedelijk ook in Dorpspunt Krombeke.”

Marc Debergh, die vroegere als opvoeder werkte in De Lovie en op de wijk Eekhoute in Proven woont, is al heel wat jaren gebeten door de toneelmicrobe. Sinds 2014 was hij toneelspeler bij T72 Krombeke. “En toen zag ik dat er vooral stukken van buitenlanders werden gebruikt, en dit zonder enig West-Vlaams karakter. En zo heb ik dan het stuk ‘De Kennismaking’ in 2020 zelf geschreven waarbij de rollen echt passen met de acteurs die de vertolking ervan uitvoeren”, aldus Marc.

“Het schrijven en spelen van stukken zit eigenlijk wel wat in het bloed. Mijn grootmoeder was kokkin tijdens de oorlogsjaren en zowel in cafés als bij boeren waar zij kookte, speelde zij graag sketches. Oma verkleedde zich dan en kon met haar gesmaakte optredens heel wat mensen aan het lachen brengen. En dat zit ook wel wat in mij. Maar toen ik nog werkte, had ik daarvoor geen tijd. Ik was tot 2012 immers ook heel actief bij Harmonie De Volksvreugd en tot 2014 deed ik, samen met mijn vrouw Anique Buysschaert, aan linedancen. Daarna had ik wat meer tijd en vooral goesting voor mijn passie als toneelman. Vroeger, als jonge twintiger, was ik trouwens actief in een kleinkunstgroepje, dat Delta heette. Ik schreef toen de teksten en was ook verteller, terwijl Rudi Vandromme saz en blokfluit speelde en Ivo Rappelet diverse gitaren bespeelde. Zelf speelde ik op de klassieke keyboard.”

Leuke tijd

“Dat was een leuke tijd, waarbij we vooral welkom waren tijdens diverse kerstspelen. We waren toen tussen 16 en 21 jaar oud, en dat verwaterde toen we gingen werken en een gezin stichtten. Maar dat spelen met tekst en woord zit dus al jaren in mij, en dat gaat dus gelukkig nooit voorbij”, besluit Marc Debergh. (PC)