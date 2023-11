Maak plaats voor De Royaerts Fonteinisten

Toneelvereniging De Royaerts Fonteinisten voert op 17, 18, 19, 22, 24, 25 en 26 november het stuk ‘Mak ’t eki plekke’ op in zaal Concorde in Pollinkhove. De lachspieren zullen het opnieuw hard te verduren krijgen. De voorstellingen van 18 en 19 november zijn wel al uitverkocht.

‘Mak ’t eki plekke’ is een bewerking door regisseur Frank Verdru van het theaterstuk ‘Move Over Mrs Markham’ van het gelauwerde schrijversduo Ray Cooney en John Chapman. Dit stuk werd wereldwijd opgevoerd door gerenommeerde gezelschappen in Parijs, Londen en New York en wordt binnenkort dus gebracht in zaal Concorde in Pollinkhove door De Royaerts Fonteinisten. De intriges en misverstanden zullen het publiek ook dit jaar in de ban houden en voor de nodige lachsalvo’s zorgen.

Achter de schermen worden momenteel de laatste voorbereidingen getroffen en is het voor de spelers aftellen naar de première van vrijdag 17 november. De acteurs van dienst dit jaar zijn Joris Conings, Gilbert Dewaele, Emmy Decaesteker, Rita Derycke, Olivier Garmyn, Mieke Kino, Xavier Lesschaeve, Louise Vermeulen en Sabine Verstraeten. De regie is in handen van Frank Verdru.

De voorverkoop loopt als een trein. Zo zijn de voorstellingen van 18 en 19 november al uitverkocht. Voor de opvoeringen op vrijdag 17 november om 20 uur, woensdag 22 november om 20 uur, vrijdag 24 november om 20 uur, zaterdag 25 november om 20 uur en zondag 26 november om 16 uur zijn wel nog kaartjes te verkrijgen. Die kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden bij Christiane Verstraete, Hogebrugstraat 20 in Lo of telefonisch op het nummer 058 28 87 82 of 0479 71 58 29.

