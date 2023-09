Lydie Debonne (89) schittert in toneelstuk De Generatie: “Beleef hier mijn derde jeugd”

Het theatergezelschap Het Bataljong in Harelbeke brengt op 21 september, binnen het kader van Grijs aan Zet, het stuk De Generatie, van auteur en coregisseur Arne De Jaegere. Het gaat over verhalen van ouderen over vooroordelen, betutteling, verlies van autonomie en discriminatie. Lydie Debonne (89) uit Harelbeke is een van de twintig castleden.

Lydie, die in het woonzorgcentrum Ceder aan de Leie woont en ervaring op het podium heeft, werd door Arne uitgenodigd om mee te spelen. “Ik kijk er reikhalzend naar uit”, vertelt ze. “Al heb ik wel even getwijfeld. Ik was al twintig jaar niet meer actief. Twintig jaar lang had ik met een showgroep voor de KAV meer dan honderd keer gespeeld, van rusthuizen tot fabrieken. Ik wist niet of ik het nog zou aankunnen.”

In september 2022 ging Lydie naar de eerste bijeenkomst. “Ik kende er niemand, maar voelde me toch snel thuis. Men was heel vriendelijk, dat gaf zelfvertrouwen. Het waren natuurlijk geen repetities zoals ik die vroeger gewend was. De regisseur gaf ons opdrachten. Een ervan was om iets te vertellen over onze toekomstdromen. Ik was net beginnen lezen over sterrenkunde, uit interesse, en schreef daar een tekstje over. Het is de slotmonoloog van het stuk geworden.”

Nieuwe rijkdom

“Het deed deugd om in groep ons verhaal te doen, en wat we vertellen wordt ook echt in de voorstelling gebruikt. Het gaat ook over digitalisering, mobiliteit, eenzaamheid. Op het podium klagen we ook aan dat men ons als kleine kinderen aanspreekt. Dat is de verzorgers van het woonzorgcentrum, die de voorstelling ook gezien hebben, niet ontgaan. Ze zullen ons niet meer zo snel betuttelen (lacht).”

“Het stuk heeft iets veranderd. Ik ben zo blij dat ik erbij was. Ik heb zoveel bijgeleerd. Ik ontdekte een nieuwe rijkdom – en dat op mijn leeftijd. De Generatie is voor mij fantastisch, ik beleef mijn derde jeugd en voel me jong. Met onze groep tonen we aan dat de derde leeftijd nog iets kan betekenen. Veel mensen uit Harelbeke zijn enthousiast over de voorstelling, zelf kijk ik er ook erg naar uit.”

De initiatiefnemers van Grijs aan Zet zijn Amnesty International Vlaanderen, de socioculturele organisatie Avansa Mid- en Zuidwest, en theatercollectief Het Bataljong. In Harelbeke gaat het project in zee met de stad Harelbeke, CC het Spoor, bibliotheek Harelbeke, Huis van Welzijn en Zorgbedrijf Harelbeke.