Luc Appermont en Bart Kaëll weer op de planken voor tweede theatershow: “We vertellen echte verhaal van de Pak de Poen Show”

Luc Appermont en Bart Kaëll zijn samen goed voor 90 jaar carrière. Vanaf eind september trekken ze voor de tweede keer samen door Vlaanderen met hun eigen theatershow: ‘Luc en Bart, een paar apart’. Op zondag 30 oktober staan ze op de planken in Kursaal Oostende. “En we vertellen daar ook iets wat niemand eigenlijk weet”, verklapt Luc. Voor Vlaanderens bekendste showbizzkoppel is Oostende zowat een tweede thuis.

Luc Appermont en Bart Kaëll hebben al meer dan 40 jaar een relatie en daar valt best wel wat over te vertellen. Nooit eerder gaf het bekende showbizzkoppel zoveel van hun privéleven prijs als in 2018, toen ze voor het eerst door Vlaanderen trokken voor een intieme reis door hun professionele leven en hun relatie. Het duo blijkt echter nog lang niet uitverteld, want vanaf eind september staan ze opnieuw op de planken met het vervolg op die intieme reis.

Eigen talkshow

Luc deed het allemaal: zingen, presenteren, en zelfs een eigen talkshow volpraten. “Ik kom uit de generatie van Jan Theys”, vertelt Luc. “De presentatoren van die tijd trokken het land door met een liedje, een sketch en een babbeltje. Alleen maar zeggen goedenavond, en nu treedt die op, dat heb ik ook gedaan. Dat was vaak op bals van de burgemeester. Ooit was ik in Oostende – een beetje onze tweede thuis – op zo’n bal, in het toenmalige Media Center. Na mijn presentatie moest ik dringend naar Brussel voor tv-opnames. De burgemeester regelde toen twee zwaantjes om mij te escorteren tot aan de autosnelweg. Gênant was het wel: ik met mijn kleine autootje tussen die twee zwaantjes en het beste van al was: er was helemaal geen verkeer.” (lacht)

Ook Bart heeft er een mooie carrière opzitten en beleeft zelfs een tweede carrière na zijn deelname aan Liefde voor Muziek en De Verraders. “Ik heb tien jaar de Soundmixshow gepresenteerd en daarnaast 750 afleveringen van het Rad van Fortuin”, vertelt Bart. “Ik deed heel graag tv-werk, maar ik was en ben nog steeds in de eerste plaats zanger. Wat Luc gedaan heeft, was nog wat anders: een eigen praatshow, een dagelijkse quiz met Waagstuk en uiteraard Het Mooiste Moment. Liefde voor Muziek en De Verraders hebben mijn carrière wel een boost gegeven, daar moeten we niet flauw over doen. Die jonge gasten herkenden mij opeens op straat: Kijk, da is die van De Verraders.”

In 2018 besloten Bart en Luc om samen wat te doen. Ze namen het publiek tijdens hun theatershow mee doorheen hun leven. “Wat wij brengen is, denk ik, nooit gezien in Vlaanderen”, weet Luc.

Privéleven

“Het is een mengeling van de vroegere cabaretiers à la Wim Sonneveld en Toon Hermans, maar het is ook een beetje stand-upcomedy. Daarnaast zijn er liedjes, gezongen door Bart en mezelf, en de vele verhalen met een lach en een traan. Weet je: onze vorige show speelden we voor volle zalen en we waren telkens verrast wanneer er op het einde van de voorstelling een staande ovatie volgde. We geven ook een deel van ons privéleven prijs, hé. Vroeger was dat not done. Hoelang heeft Will Tura niet stilgehouden dat hij getrouwd was? Mensen wisten dat niet, maar stellen zich wel vragen. Hebben die een hond? Slapen die in pyjama? Door de huidige media weet iedereen bijna alles van je. Maar wat men nog niet weet, dat vertellen we tijdens onze show.”

“Wat we prijsgeven is om aan de mensen te tonen dat wij ook maar gewone mensen zijn”, pikt Bart in. “Mensen herkennen zich dikwijls in de situatie waarover we vertellen. En alles is ook echt wel gebeurd, hé. We vertelden in onze eerste show over de dementie van Lucs mama. We waren verbaasd dat mensen daar zo positief op reageerden. Wat we nu gaan brengen? Ik nodig iedereen uit om te komen kijken. Dat het de moeite wordt, hoef ik niet te vertellen.”

“We gaan toch wel iets vertellen”, richt Luc zich tot Bart. “We hebben heel wat ervaring gehad in het buitenland. Zo waren we eerst in Thailand, en neen, niet voor wat iedereen nu zal denken. (lacht) Er zitten nog andere buitenlandse hoofdstukken in zoals Las Vegas, waar ik ben geweest. Ik dacht zelfs even om daar te blijven. We trekken een beetje de wereld rond. Ook enkele anekdotes uit onze jeugdjaren komen erin voor. Er zullen nieuwe songs zijn en ook oudere. En iets wat ik eigenlijk nu in primeur vertel: ik ga het echte verhaal vertellen van de Pak de Poen Show. Daar zijn bepaalde opvattingen over en ik was erbij. Dat zal tijdens de show voor de eerste keer verteld worden. Ik nodig iedereen uit om te komen kijken.”