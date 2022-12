Lotte uit Tielt danst mee in kerstshow Samson & Marie: “Leuk, maar intensief”

Lotte Capoen beleeft een erg bijzondere kerstvakantie. De muzikale tiener deelt namelijk al zingend en dansend het podium met Samson & Marie tijdens de allereerste kerstshow van het duo.

Lotte Capoen (13), dochter van Christophe Capoen en Liesbet Devlamynck en zus van Robbe en Victor, volgt momenteel de richting Maatschappij en Welzijn aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt. Maar haar grote passie ligt bij zingen en dansen.

“Vier jaar geleden deed ik auditie bij het showkoor van Studio 100”, vertelt Lotte. “Mijn broer en ik hadden online gezien dat er nieuwe kinderen gezocht werden. Daarop zijn we naar Schelle gegaan om er auditie te doen. Ik moest er een stukje toneel spelen, iets zingen en ook dansen. Van daaruit werden er kinderen geselecteerd die de opleiding mochten volgen. Ik werd toegelaten in het showkoor, mijn broer in het dansensemble.”

Na twee jaar hield Robbe het door de combinatie met school voor bekeken, maar Lotte blijft elke week trouw naar de repetities gaan.

“Op woensdagnamiddag rijdt mijn mama naar Schelle, zodat ik er kan gaan zingen en dansen. Ik doe dat echt supergraag en voor mij is het op dit moment goed combineerbaar. Ik moet wel goed blijven plannen, maar het blijft uiteindelijk bij die woensdagnamiddag.”

Samsonrock

Lotte kreeg de kans om vanuit het showkoor auditie te doen voor de kerstshow van Samson & Marie.

“Ik ben echt heel blij dat ik nu op het grote podium mag staan. Het zorgt wel voor extra repetities in het weekend en die zijn bijna allemaal in Schelle. Dat was dus wel even extra intensief. De week voor de show bracht ik van dinsdag tot vrijdag door in De Panne en dan bleven we met de groep ook slapen in Nieuwpoort. Deze repetities zijn een heel andere ervaring, omdat je ineens met bekende mensen op het podium staat. Het is ook wel lastig, want we hebben tot wel drie shows per dag.”

Intussen heeft Lotte ook haar favoriete nummer tijdens de kerstshow. “Voor mij is dat ongetwijfeld ‘De Samsonrock’, dat is echt een heel leuk liedje om op te zingen en te dansen, krachtig en energiek, ideaal om op los te gaan.”

“Ik hoop stiekem om ook eens met K3 op het podium te mogen staan”

Het smaakt in elk geval nu al naar meer. “Sowieso doe ik de volgende keer weer auditie. Ik kreeg al de kans om mee te doen in ‘James de musical’, maar toen was ik jammer genoeg op kamp. Ik hoop stiekem trouwens ook om eens met K3 op het podium te staan, want die liedjes vind ik echt leuk om op te dansen.”

Samsonteam

Dat Lottes vakantie nu drukker is geworden dan gewoonlijk, vindt ze niet zo erg. “Het is een leuke maar intensieve hobby die me niet alleen naar De Panne, maar ook naar Antwerpen en Nederland brengt. Bovendien leerde ik in het showkoor al heel wat nieuwe mensen kennen van over heel Vlaanderen.”

“In het showkoor zingen we trouwens niet enkel nummers van Studio 100, maar ook andere bekende liedjes. Maar het is erg bijzonder om nu even bij het Samsonteam te horen.”