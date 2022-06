Lize Feryn straks te zien op de planken: “Spannend!”

Nadat ze eerder al hoge ogen gooide op het scherm en witte doek, waagt actrice Lize Feryn zich straks aan het theater. Vanaf april 2023 speelt ze namelijk de hoofdrol in het stuk ‘The Broken Circle Breakdown’. “Dit verhaal laat niemand koud.”

Tien jaar nadat Felix Van Groeningen het met zijn film schopte tot een officiële nominatie voor Beste Buitenlandse Film op de Oscars, keert het theaterstuk waarop de film gebaseerd is terug in de zalen. Beide lieten weinig mensen indertijd onberoerd. “De verwachtingen liggen inderdaad hoog. Spannend!”, lacht Lize Feryn, die samen met Roel Vanderstukken volgend voorjaar de hoofdrol mag vertolken. “Ik heb de film toen zelfs drie keer gezien. Ik was dus heel blij toen ze mij hiervoor belden.” Opvallend: de vraag dateert al van vorige zomer, toen Vlaanderen nog moest kennismaken met de knappe zangstem die ze liet horen in The Masked Singer. “Het is een verhaal dat niemand koud laat. Pittig om te spelen, ja. Ik kan het me gelukkig niet inbeelden hoe het is om een kind te verliezen. Maar er zit ook veel humor in. Hoe dan ook worden het flinke blokken tekst om in te studeren. Helemaal anders dan op een set, waar je je tekst na één take al mag vergeten.”

Netflix

Weinig mensen weten dat Lize in het prille begin van haar carrière al musicalervaring opdeed. “Al valt dat niet te vergelijken. Toen stonden we met 70 man op het podium. Sindsdien heb ik ook niet meer op de planken gestaan. Het is dus extra spannend.”

Lize zit overigens niet stil. Deze week begon ze met draaien voor Noise, een psychologische thriller met een Belgisch-Nederlandse cast die later ook te zien zal zijn op Netflix. Daarop verschijnt ook De Stamhouder, opnieuw een Belgisch-Nederlandse productie. “De opnames dateren al van eventjes terug. Ik mocht de jongere versie van het personage van Joke Devynck spelen. Heel tof om te doen!”

Intussen heeft Lize ook de handen vol met Atelier Feryn (waarbij ze met haar zussen handtassen en accessoires maakt, red.). “De zomer ziet er voorlopig wat kalmer uit, maar dat is niet erg. Ik hoef mijn planning ook niet vol te steken. Ik wil zo vermijden dat ik half werk moet doen.”

‘The Broken Circle Breakdown’ speelt in april 2023 in het Antwerpse Fakkeltheater. Tickets en info: www.fakkeltheater.be