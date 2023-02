Liesbeth Gerne toert als figurant mee met komedie van Het Prethuis: “Ik amuseer me telkens te pletter”

Als figurant mogen meetoeren met de komedie ‘Café Beveren’ van het professionele theatergezelschap Het Prethuis: het is voor Liesbeth Gerne, leerkracht aan het Sint-Martinusinstituut in Koekelare, een fenomenale belevenis. “Dit is zalig om te kunnen doen”, zegt ze. “Ik amuseer me telkens te pletter.”

De tournee van Het Prethuis doet ook Koekelare aan en dat is voor Liesbeth (37) een beetje thuiskomen. Al geeft ze er enkel les, want ze woont in de Sint-Tillostraat in Izegem. Café Beveren wordt op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 februari in totaal vier keer gespeeld in zaal De Balluchon, maar wie nog een kaartje wil, is eraan voor de moeite. Alle voorstellingen zijn namelijk uitverkocht.

Decap-orgel op scène

Het Prethuis van en met Jeroen Maes bestaat tien jaar en herneemt in dat kader Café Beveren, het successtuk dat in de zomer van 2017 in Antwerpen in première ging. Het gaat dit keer om een West-Vlaamse remake met op de planken Danni Heylen, Jits Van Belle, de uit Torhout afkomstige Wim Stevens, Floris Devooght, Bianca Vanhaverbeke en uiteraard Jeroen Maes. Met in drie scènes Liesbeth Gerne als figurerende cafébezoekster.

“Het is een voorrecht om me tussen al die professionele acteurs te mogen bewegen”, zegt ze. “Ik help in de coulissen trouwens ook Danni Heylen bij haar kledingwissels. Ik heb geen gesproken rol, ik moet wat dansen en zo. Café Beveren, dat in het stuk zijn 80ste verjaardag viert, is namelijk een muziekcafé, want er staat een heus Decap-orgel. Dat is zo’n automatisch spelend orgel, zoals je vroeger wel vaker in grote cafés of zalen aantrof. Voor het stuk staat er trouwens een authentiek Decap-orgel op het podium. Dat alleen al is de moeite waard.”

“Een voorrecht tussen al die topacteurs”

Liesbeth is regentes Engels, geschiedenis en muziek en geeft die vakken aan het SMIK in Koekelare. Daarnaast is ze nog zeven uur leerkracht Engels aan de Torhoutse Middenschool Sint-Rembert, die tot dezelfde scholengroep behoort. In haar vrije tijd speelt ze toneel bij Loridans Kring in Pittem: billenkletsers.

“Ik heb ooit aan de academie in Izegem de hogere graad woord en muziek behaald en wou daar iets mee aanvangen”, zegt ze. “Zo ben ik vanaf 2014 bij Loridans Kring gestart met acteren. Ik doe dat met enorm veel plezier.”

Toen Liesbeth een mailtje kreeg dat Het Prethuis figuranten zocht voor Café Beveren, heeft ze niet geaarzeld en zich kandidaat gesteld. En kijk, ze werd aangenomen. “Dat heb ik me nog geen moment beklaagd. De sfeer is fantastisch. De professionele acteurs van Het Prethuis zijn niet alleen echte toppers, maar ook uiterst sympathieke mensen. Ik kan alleen maar lovend zijn.”

14 keer meegespeeld

Het Prethuis heeft voor de zekerheid meerdere figuranten geselecteerd voor vijf rolletjes, zodat er altijd iemand aanwezig kan zijn. De tournee is in Izegem gestart en eindigt in Koekelare. Dan zal Liesbeth in totaal 14 keer meegespeeld hebben, wat toch niet te onderschatten valt.

“Er gaat inderdaad veel vrije tijd in op, maar ik doe dit zo graag. Ik hoop ooit opnieuw als figurant voor Het Prethuis te mogen optreden, je weet maar nooit. In Koekelare zullen er uiteraard ouders van leerlingen in de zaal zitten, wat het bijzonder maakt.”

Info: www.prethuis.be