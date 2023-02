Lien Wildemeersch uit Slypskapelle debuteert met eigen theaterproductie ‘Jackie’

Lien Wildemeersch (39), die opgroeide in Slypskapelle maar tegenwoordig in Gent woont, debuteert straks met een eerste eigen theatervoorstelling. Op 4 maart gaat ‘Jackie’ in première bij Theater Malpertuis in Tielt. De voorstelling gaat over het leven en werk van wijlen Jacqueline du Pré. Voor Lien is de legendarische Britse celliste al veertien jaar haar compagnon de route in het leven.

Toen Lien Wildemeersch veertien jaar geleden voor het eerst een opname van Jacqueline du Pré hoorde, was ze meteen gefascineerd door de klankkleur van haar cello. Daarop begon ze zich te verdiepen in haar leven en werk. De celliste was een muzikaal genie en speelde in de grootste concertzalen ter wereld, tot het plots niet meer lukte om de cello te bespelen. Op haar 28ste kreeg ze multiple sclerose en na een lange fysieke aftakeling overleed ze in 1987. “Haar verhaal heeft me enorm geraakt”, vertelt Lien. “Ik voelde ook veel affiniteit met haar als persoon en eigenlijk is Jackie een soort compagnon de route van me geworden. Over de grenzen van de dood heen blijft ze me ontroeren.”

Verenigd Koninkrijk

De voorbije jaren reisde Lien ook regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk, in de sporen van haar muzikale idool. Ze verstilde bij het graf van Jacqueline du Pré en praatte ook met familie, vrienden en oud-collega’s van haar. “De band die ik met Jackie opbouwde, wil ik nu delen met een publiek. Het is een band die drijft op het belang van troost en humor, een onmetelijke liefde voor muziek en een onvoorwaardelijke lust for life. ‘Jackie’ is geen biografie over Jacqueline du Pré, maar wel een ontmoeting tussen Lien en Jackie, een zoektocht naar wat ons als mens verbindt en wat je kan dragen in de soms gruwelijke onvoorspelbaarheid van het leven.”

Lien stond in het verleden al vaker op de planken en bracht eerder al een monoloog, al wordt ‘Jackie’ de eerste volledig eigen theaterproductie van Wildemeersch. Ze liet zich omringen door dramaturg Daan Borloo, choreografe en danseres Bérengère Bodin, spelcoach Renée Goethijn, Jana Roos voor kostuum en scenografie en Rik Teunis voor licht en geluid.