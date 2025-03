Liefdesperikelen in nieuw stuk van Deugd en Vreugd

Na de succesvolle voorstellingenreeks van Het Strijkatelier is men bij toneelvereniging Deugd en Vreugd toe aan de tweede productie van dit seizoen, …Iets over de liefde. Het is meteen ook de afsluiter van het toneelseizoen.

De jongste weken had OC Malpertus veel mee van een bouwwerf. De mensen van de decorploeg waren er aan de slag om opnieuw een mooi decor samen te timmeren. ’s Avonds werd er dan druk gerepeteerd om de vele toneelliefhebbers uit de regio te verwennen op een avondje uit.

Tragisch en grappig

An Vanhoutte vertelt ons een beetje over het verhaal. “… Iets over de liefde is een ontroerend, maar zeker geen sentimenteel stuk. Tragisch, maar ook echt grappig. Een aanrijding en een kapot achterlicht, meer is er niet nodig om een eenzame vrouw en een wat zonderlinge man samen te brengen. Het begin van een liefdesrelatie, inclusief alle clichés: de schuchterheid van de eerste toenadering, de behoefte om alles nog even ongezegd te laten, uiteindelijk het wederzijdse toegeven en dan de eerste ongebreidelde vreugde van verliefdheid… Maar hoe gevaarlijk is het om in de pure liefde te geloven? En kan een mens ooit zijn verleden ontlopen?”

praktisch

Het stuk werd geschreven door Peter De Graef. Regisseur Bernard Decock mag het mee vorm geven en beschikt over An Vanhoutte, Sybe Vandemeulebroucke en Bart Vandenhende die op de planken zullen staan.

Er zijn vier voorstellingen voorzien. Op zaterdagen 15 en 22 maart speelt men telkens om 19.30 uur en op zondagen 16 en 23 maart zijn de voorstellingen om 18 uur. De voorstellingen hebben plaats in OC Malpertus in Heestert. (GJZ)

Tickets kosten 10 euro en zijn telefonisch te reserveren telkens op donderdag van 17 tot 20 uur op 0484 11 47 04 of deugdenvreugdheestert.be.