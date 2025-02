Leerlingenauditie lokt bomvolle zaal

De jaarlijkse leerlingenauditie of Art’iz in actie was alweer een knaller van formaat. De grote Enaemezaal liep bomvol voor de gratis optredens van de Oostrozebeekse kinderen die Muziek en Woord volgen in Oostrozebeke. Burgemeester Luc Derudder had woorden van lof voor de optredens van de leerlingen die zorgden voor een onvergetelijke avond. Na afloop van het twee uur durend optreden werden de laureaten die afstudeerden aan Art’Iz gehuldigd: Marthe Balcaen (speltheater en verteltheater), Lore Dewulf (speltheater en verteltheater), Eloise Tack (speltheater) en Jelle Veraverbeke (Slagwerk). Op de foto enkele van de aanwezige laureaten omringd door het college van burgemeester en schepenen en de organisatoren. (CLY- foto CLY)